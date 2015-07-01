Garo Paylan: Bence Markar Esayan'ın Mehmet Metiner'den farkı yok

HDP’den milletvekili seçilerek Meclis’e giren Garo Paylan, AKP’den seçilen Markar Esayan’ı eleştirdi. “Markar Esayan'ın son dönem performansına baktığımızda bir Mehmet Metiner'den çok farkı yok” diyen Paylan, “Yalnızca Ermeni kimlikli olması benim için çok da bir şey ifade etmiyor” ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuşan Garo Paylan, “Üç Ermeni milletvekili seçilmesi önemli ama ben partimdeki Kürtleri ve Türkleri, mesela AKP'den seçilen Markar Esayan'a tercih edebilirim” diye konuştu. Paylan, Esayan’a yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Gezi'dekileri, Kobani'dekileri görmedi. Ermenilere küfredilirken, "Affedersin Ermeni" denilirken Markar, "Aslında öyle demek istemedi, şöyle demek istedi" falan diye tevil etmeye çalıştı. Bu suçlar işlenirken o, "Liderlik" diye sayıkladı. Bu anlamda nedamet getirmesi gerekiyor. Markar'ın Ermeni olması benim için bir şey ifade etmiyor. Benim için ne söylediği, ne savunduğu önemli. Benim partimdeki arkadaşlarım, bana çok daha yakındır.”

Paylan, CHP'den milletvekili seçilerek Meclis'e giren Selina Doğan hakkında ise “Selina Doğan'ın varlığından çok mutluyum. Sevdiğim bir dostum, arkadaşımdır. Birlikte hareket edebileceğimizi düşünüyorum” dedi.