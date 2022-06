Garo Paylan: Akşener beni kurtlar sofrasına attı

TBMM'ye sunduğu ‘Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kanun teklifi’ nedeniyle hem iktidar hem muhalefet cephesinden tepkiler bulan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yedi yıldır aynı teklifi vermesine rağmen bu yıl yaşanan durumu Meral Akşener’e bağladı. Paylan, Akşener için; “Yazdığı tweet ile işaret fişeğini attı. Bu işi onun başlatması beni çok şaşırttı... Tabii ki her teklif gibi bu teklif de eleştirilebilir ama Meral Akşener beni kurtlar sofrasına attı.” dedi.

Diken'den Şule Türker'e konuşan Paylan şunları söyledi:

"Tehdit dediğiniz şey bir iklimden doğar… Hrant Dink’i bir ifadesinden dolayı hedefe koydular. Vatan haini dediler, bir iklim oluştu ona karşı, bunun sonucunda da katledildi. ‘Garo Paylan hain’ manşetini attığınızda, bunu dillendirdiğinizde, azınlık olan bir kişinin hedef olmamasını beklemek mümkün değil. Ben ne yaşadığımın da ne yaşayabileceğimin de farkındayım. Onlar da bence ne yaşattıklarının ve ne yaşatabileceklerinin farkında, farkında olarak bunu yapıyorlar… Şunun da farkındayım, ülkenin cumhurbaşkanı, iktidar ortağı, bakanları ‘hain’ demişse, her an başıma her türlü provokasyon gelebilir. Bu işler hep böyle olmuş; birileri hedef göstermiş, sonucunda her türlü provokasyon söz konusu olabilmiş. Ben de maalesef böyle bir iklimin öznesi oldum.”

"7 yıldır aynı önergeyi veriyorum bu yıl hezeyan oldu"

"2015’te vekil oldum. Her yıl bu konuyla ilgili ya bir araştırma önergesi ya bir kanun teklife verdim. Üstelik aynı ifadelerle. Kanun teklifi verirken tabii ki bir ad koymanız gerekiyor. Ben bunu ‘soykırım‘ olarak tanımlıyorum ama metinde bir bölüm var; diyorum ki bunun adını koyalım. Soykırım kelimesine takılıyorsanız, buraya takılmayın, mesele yaşananı idrak etmek.

Fail kim, adalet nasıl sağlanır? Anadolulu Ermeniler, Fransız parlamentosunda, ABD Kongresi’nde adalet aramasın. Onlar bu toprakların insanları. Bu uluslararası bir mesele değil, ulusal bir mesele olmalı, Türkiye parlamentosunda konuşulmalı. Bunu diyorum, bunun için önerge veriyorum. Bu meseleyi ait olduğu yere Türkiye’ye, konuşulması gereken tek yere TBMM’ye taşıyalım diyorum. Bu yıla kadar bununla ilgili bir tepki yoktu -bir iki faşist siyasetçiden geldi sadece- ama bu yıl bir anda bir hezeyan hali söz konusu oldu.

"Önerimin başlığını esas alıp içeriğine hiç bakmayıp eleştirdiler"

Bu yıl Meral Akşener topa girdi. Ben kanun teklifini -23 Nisan hassasiyeti olduğu için- 22 Nisan Cuma günü verdim. Öğlen basına geçildi, teklife ilişkin haberler çıktı. Cumartesi akşama kadar tek bir tepki gelmedi. Saat 19:00’da Meral Akşener bir tweet yazdı, bence işaret fişeğini atmış oldu.Diğerleri de bu milliyetçilik yarışında geri kalmayalım diye. Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, ardından bakanlar açıklamalar yaptı. Ben daha milliyetçiyim, sen daha milliyetçisin yarışı yapıldı. Oysa bundan yalnızca yedi yıl önce kim daha demokrat yarışı yapılırdı. Şimdi ise yalnızca önerimin başlığını esas alıp içeriğine hiç bakmayıp eleştirdiler.

"Akşener beni kurtlar sofrasına attı"

Muhalefetin iddiası demokrasi ise Meral Akşener, “Kahrolsun istibdad” diyor ama bu noktada bir milletvekilinin kendini ifade etmesine ilk saldırıyı Meral Akşener yaptı. Tabii ki her teklif gibi bu teklif de eleştirilebilir ama bir kurtlar sofrasına attı beni. Yedi yıldır böyle bir tepki yokken, şimdi niye oldu diye baktığımda ben bunun Meral Akşener’in başlatması sebebiyle olduğunu düşünüyorum maalesef."