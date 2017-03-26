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Garo Paylan: AKP ve MHP'nin hayalleri, hayal olarak kalacak

"7 Haziran'da nasıl güçlü çalışma ile sandıklara gidildiyse bu seçimde de güçlü bir çalışma ile 'Hayır' diyeceğiz"

26 Mart 2017 19:14

HDP Antalya İl Örgütü’nün seçim irtibat bürosu açılışında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "16 Nisan’da güçlü bir 'Hayır'la AKP ve MHP'nin hayalleri sadece hayal olarak kalacak" dedi. 

dihaber'de yer alan habere göre, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Şafak mahallesinde HDP, referandum irtibat bürosu açtı. Açılışa HDP il ve ilçe yöneticileri, Garo Paylan ve yüzlerce kişi katıldı.

Açılış öncesi katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek sık sık zılgıtlar eşliğinde "Hayır" diye haykırdı. Daha sonra konuşan Paylan, “Faşist zihniyetin 2 yıldır Kürt halkı üzerinde baskı yapmasına rağmen Kürtlere diz çöktüremediğini” söyledi.

Anayasaların bütün kültürleri korumak için var olduğunu belirten Paylan, getirilmek istenen Anayasa değişikliğinin kültürleri yok edeceğini söyledi.

Paylan: Anayasada halklar yok

Getirilmek istenen anayasa ne halkların ne de kadınların var olduğunu kaydeden Paylan, bu Anayasa’da sadece AKP ve MHP'nin ortak hayallerinin olduğuna dikkat çekti.

Paylan, 16 Nisan’da güçlü bir “Hayır”la AKP ve MHP'nin hayallerinin sadece hayal olarak kalacağını kaydederek, "7 Haziran'da nasıl güçlü çalışma ile sandıklara gidildiyse bu seçimde de güçlü bir çalışma ile 'Hayır' diyeceğiz" dedi.

 

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