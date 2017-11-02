'Garnizonda darbe girişimi gecesi'nin kamera görüntüleri yok edilmiş

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada, 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında \"Sıkıyönetim atama listeleri\" ve \'Yeni yapılanma\' dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın 5\'inci durduşmasında tanık olarak dinlenen İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Latif Oygür, 15 Temmuz gecesi komutanlıkta yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin kaybolduğunu söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bursa’da yer olmadığından başka cezaevlerinde bulunanların SEBGİS sistemiyle mahkemelere bağlanabileceklerini belirtmesiyle, aralarında eski Bursa Jandarma Komutanı albay Yurdakul Akkuş’un da bulunduğu 13 sanık, tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkemeye görüntülü bağlandı. Tutuksuz iki sanık ise, duruşmada hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak ifade veren Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığında darbeye teşebbüs gecesinde olanları anlatan Albay Latif Oygür, o dönemde Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığında Lojistik Şube Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"O akşam evimdeyken bir yakınımın telefon etmesiyle gelişmelerden haberdar oldum. İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli bazı albayları aradım. Bir albayımız, bazı mesajlar geldiğini bunun darbe girişimi olabileceğini açıklayarak, Ankara\'daki arkadaşlarından öğrendiği kadarıyla, \'FETÖ\'cüler darbe yapıyormuş\' dedi. Bunu öğrenince silahımı alıp eşime kapıyı kimseye açmamasını söyleyerek garnizona geçtim. Aracımla gidince bizim personelin bir kısmının toplandığını gördüm. O arada dönemin garnizon komutanı Seyfullah Saldık\'la, Akkuş\'un nizamiye girişinde tartıştıklarını gördüm. Bölge komutanı yüksek sesle \'Ben bu olayı, böyle emri kabul etmiyorum, ölümü çiğnemeden giremezsiniz\' diyerek bağırıyordu. Akkuş alçak sesle konuştuğu için sesini duyamadım. \'Bir emir var, emir gelmiş, konuşalım\' diyordu. Akkuş\'un telefon görüşmeleri yapıp ayrılması ardından bazı personeli de onunla gitti.”

Bursa İl Jandarma ile Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığının aynı askeri kampus içinde yer aldığına ifade eden Oygür, \"Girişleri aynı kapıdan olur komutanlıkların, kamera sistemi İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde takip edilir. 1 gün sonra Emniyet ile gidildiğinde kamera görüntülerinin silindiğini gördük, uzaktan erişimle veya oraya giderek silinmiş olabileceği söylendi. Muhabere sistemleri zarar görmemiş, bu da bizi muhabereyi bilen birilerinin sadece o günkü görüntüleri silmesi, başka kayıtlara dokunmaması, işi bilen birilerinin yaptığını düşündürdü bize\" diye konuştu.