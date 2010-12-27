-GARNİZON KOŞUSUNA GÜZARGAH TAHSİS EDİLMEDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü kutlamaları kapsamında her sene yapılan ''Garnizon Koşusu''nun güzergah tahsis edilmediği için bu sene yapılamadığını belirtti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, ''Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak icra edilen 'Garnizon Koşusu', kullanılacak güzergahın tahsis edilmemesi nedeniyle yapılamamıştır'' ifadelerine yer verildi.