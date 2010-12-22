Garipoğlu'nun zekası yüksek, kişiliği çekingen çıktı!

T24- Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi, başı kesilerek öldürüldükten sonra Etiler’de bir çöp konteynerine atılan Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun 19 günlük müşahedesi sonucunda düzenlediği raporda, IQ’sunun 119 olarak ölçüldüğünü ve yüksek zekâ seviyesine sahip bulunduğunu, kişiliğinin ise “şizoid” yani sosyal çekingen bir yapıda olduğunu bildirdi.



Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin Cem Garipoğlu’nun 19 günlük müşahedesi sonucunda düzenlediği raporda, Garipoğlu'nun ceza ehliyetinin tam olduğu sonucuna varıldı. Raporda, CemGaripoğlu’nun olay günü de ceza ehliyetini etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığı ve akıl zayıflığı olmadığı kaydedildi.



‘Kendini beğeniyor’







Cem Garipoğlu’nun psikogram değerlendirilmesi sonucu, sosyal çevreyle ilişkilerinin kuru ve yüzeysel olduğu, bedeniyle ilgili güvensizlik duyguları yaşadığı, öz beğeninin azalmasına bağlı endişe kaygısının olduğu ve depresyona eğiliminin bulunduğu, ama buna karşın narsistik yani kendini mükemmel gören savunmalar kullandığı ve kişilik bütünlüğünü koruma çabası içinde olduğu tespit edildi.



Şizoid kişilik bozukluğu nedir?







Şizoid kişilik bozukluğu tanısı yaşam boyunca sosyal çekingenlik gösteren hastalara konur. Bunlar insan ilişkilerinde yetersiz, içe dönük, donuk, kısıtlı hareketleri ile dikkat çekerler. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf, izole veya yalnız görünürler.