Garipoğlu'nun evi kan kokuyordu!

Münevver Karabulut’un öldürüldüğü gece görevde olan emniyet yetkilileri ve polis memurları, cinayeti anlattı: Bahçeşehir’deki evde Cem’in annesi ve 2 kız kardeşi vardı. Ev sanki kan kokuyordu. Cem evde yoktu. Evin içi çok acele temizlenmiş gibiydi.



İstanbul'da 3 Mart’ta öldürüldükten sonra kafası kesilen ve cesedi Etiler’de bir çöp konteyneri içinde bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, olayın üzerinden 69 gün geçmesine rağmen yakalanamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan bazı yetkililer ve polis memurları, cinayetteki detayları Gazete HABERTÜRK’e anlattı.



Dershane yardım etti





3 Mart akşamı saat 20:00 sıralarında gelen ihbar üzerine Etiler’deki yere giden polis memuru, “Etiler’deki çöp konteynerine gittiğimizde karşılaştığımız manzara korkunçtu. Durumu hemen cinayet ekiplerine bildirdik. Olay yerine birçok cinayet ekibiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Köse de geldi. Delillerin kaybolmaması için müdürün talimatı ile çöp konteyneri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Çevrede bavulu ve gitar çantasını çöpe atan kişileri gören tanıklar aranmaya başlandı. Çöp kutusunun karşısındaki bir işyerinin güvenlik görevlileri, bavulları bir kişinin attığını söyledi” dedi.



Cesedin üzerinde bulunan dershane öğrenci kimliğinden öldürülen genç kızın adının Münevver Karabulut olduğunu öğrendiklerini anlatan bir başka polis memuru, “Genç kızın adresini hemen bulmamız gerekiyordu. O saatte dershane kapalıydı. Dershane yetkililerinin telefonunu bulduk. Kayıtlardan Münevver Karabulut’un ev adresi tespit edildi” diye konuştu.



Bir diğer polis memuru ise, “Münevver Karabulut’un ailesi Şişli’de oturuyordu. Hemen evine gidildi ve Karabulut ailesi, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bulunan kimlik ve ceset gösterildi. Genç kız teşhis edildi” dedi. Karabulut ailesine “Münevver’in bir erkek arkadaşı varmıydı?”, “Olay günü nereye gitmişti?” şeklinde sorular yönelten polis ekipleri, Münevver’in Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni Cem Garipoğlu ile sevgili olduğu bilgisine ulaştı.



Testerede saç vardı



Hemen araştırma yapan polis, Cem Garipoğlu’nun Bahçeşehir’de oturduğunu öğrendi ama cesedin bulunduğu yerde çocuğun dedesinin yaşadığını tespit etti. Cem Garipoğlu’nun ismine ulaşır ulaşmaz da Bahçeşehir’deki evinde arama yapılması içinmahkeme kararı çıkartıldı. Bu arada Garipoğlu’nun Etiler’de oturan tüm akrabalarının adresleri de tespit edilmeye başlandı.



Mahkeme kararı ile Bahçeşehir’e gidildi. Bahçeşehir’deki ev jandarma mıntıkasında olduğu için Jandarma Karakolu’na gidildi. Ve her şey 3 saat içinde belirlendi. Bir polis memuru yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Bahçeşehir’deki eve gidildi. Jandarma Karakolu’nda çok beklemedik. Jandarma ekipleri olaya gereken hassasiyeti gösterip bizi eve götürdü. Evde anne Tülay Garipoğlu ve 2 kızı vardı. Cem evde yoktu. Evin içinde tuhaf bir koku vardı. Sanki kan kokuyordu. Arama yapıldı. Ev çok acele toplanmış ve temizlenmiş gibiydi. Kısa süre sonra temizlenmiş kan izleri bulundu. Savcılığa bilgi verildi ve savcılığın talimatı ile olay yeri inceleme ekipleri geldi. Özel ekip gelene kadar evdeki tüm delil sayılabilecek şeyler korundu.”



Olay yerindeki diğer polis de şöyle konuştu: “İçeri girip de silinmiş kan izlerini görmemek mümkün değildi. Garip bir aile idi. Savcılığın talimatı ile kan izleri ve deliller aranmaya başlandı. İlk başta Cem’in yatağının altında testere bulundu. Testere korkunç cinayeti neredeyse aydınlatıyordu. Çünkü testerede saç ve kan damlası vardı. 3 katlı villaydı. En üst kattan aşağı doğru titizlikle incelenmeye başlandı. Neredeyse her yerde kan vardı. Olay Cem’in odasında gerçekleşmişti. Yukardan aşağı ‘luminol’ sistemle görünmez kan lekeleri ortaya çıkarıldı ve tek damlası bırakılmadan alındı. Yerler silinmişti ama seramik aralarında kan izleri vardı. Merdivenden aşağı doğru kanlı ayak izleri vardı ve Cem’in kanlı elbiseleri, eşofmanları bulundu.”