Garipoğlu liseyi 'içeriden' bitirdi

T24 - Sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Cem Garipoğlu, lise 3'te yarım bıraktığı öğrenimini cezaevinde tamamladı.





Açık Lise’den mezun olup diplomasını alan Garipoğlu, mahkemenin hakkında vereceği cezayı beklerken, yabancı dilini unutmamak ve geliştirmek için dil ağırlıklı kitaplar okuyor.



Silivri’den Metris’e

Cem Garipoğlu, yeni düzenlemeyle Metris’teki iki cezaevinden biri olan T1’in Gençlik Cezaevi’ne dönüştürülmesi sonucu, geçen cumartesi Silivri 5 No’lu Gençlik Cezaevi’nden Metris’e götürüldü. Silivri’de olduğu gibi yine güvenlik tedbiri nedeniyle tek kişilik odaya konulan Garipoğlu’nun aksi yönde bir talebi olmadığı ancak yeni odasını daha dar bulduğu bildirildi.



