-Garipoğlu ailesinin avukatından temyiz başvurusu İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin davada, avukat Aytekin Kaya ''Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu ve ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından 3 yıl hapis cezası verilen Tülay Makbule Garipoğlu hakkındaki cezanın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararı temyiz etti. Kaya, Yargıtay'a gönderilmek üzere Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesine müvekkili Cem Garipoğlu hakkında verdiği temyiz dilekçesinde, nitelikli adam öldürme için öne sürülen maddi gerekçelerin kanunun aradığı şartları karşılamadığını, savunmalarının göz ardı edildiğini ve verilen cezanın uymadığını belirtti. Dilekçede, TCK'nın 62. maddesinde düzenlenen ''Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir'' şeklindeki takdir indiriminin uygulanmadığı, sübjektif ölçülerle kanaate varıldığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği kararda, ''haksız tahrikin'' uygulanmaması gerekçesinin de, gerekçeye muhtaç, yetersiz ve hukuka aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, ''Tahrik altında aniden gelişen genel kastla insan öldürme suçu yerine, gerekçeli karardan anlaşıldığı kadarıyla maddi gerçek, sübjektif ölçülerle değerlendirilerek, hukuka aykırı yanlış bir karar verilmiştir'' denilerek, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin usul ve yasaya aykırı kararının bozulması istendi. Avukat Kaya, aynı mahkemeye diğer müvekkili olan anne Tülay Makbule Garipoğlu hakkında verdiği temyiz dilekçinde de, oğlunun cinayet işlediğini bilerek evdeki kanlı yerleri sildiğini kabul eden mahkemenin bu sanığı cezalandırdığı, ancak suçun maddi unsurlarının dikkate alınmadığını savundu. Dilekçede, anne Garipoğlu hakkında verilen cezanın da, usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, ''Ortada delilleri yok etme yoktur'' düşüncesiyle Tülay Makbule Garipoğlu için verilen cezalandırma kararının bozulması talep edildi. -Karar- Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin davada, Cem Garipoğlu'nu ''çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek'' suçundan, 24 yıl hapis cezasına çarptırmış, baba Nida Garipoğlu'nun, ''nitelikli adam öldürmek suçuna iştirak etmek'' suçundan ise beraatına karar vermişti. Mahkeme, Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu ile Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habib Kurt'u, ''suçluyu kayırmak'', anne Tülay Makbule Garipoğlu'nu da ''suç delillerini gizlemek ve yok etmek'' suçlarından 3'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.