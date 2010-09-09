Garip Ada'ya İspanyollar da talip oldu

T24- Fiyapı'nın Nisan ayında 35 milyon dolara satın aldığı İzmir Dikili'de bulunan Garip Ada'ya Dubaililerden sonra şimdi de İspanyollar talip oldu.



NTV'nin haberine göre, Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, adayı satın aldıktan sonra proje geliştirdiklerini ve önümüzdeki sene ilkbaharda inşaata başlama hazırlıkları yaptıkları bir dönemde, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Dubaili bir grup tarafından adaya talip olunduğunu belirtti.



350 milyon dolar



Adaya Dubaili bir şeyhin talip olduğunu, şeyhin Bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini ve yüz yüze görüşeceklerini ifade eden İnan, ''Kendileri bizden yazılı teklif istediler. Biz de 350 milyon dolara adayı satabileceğimizi bildirdik. 600 milyon dolar da bu projenin anahtar teslimi bitirilip, işletilir duruma gelmesiyle ilgili bir fiyat teklifinde bulunduk. Bu adada bizim yapmak istediğimiz dünyaya açılan bir ada konsepti, onlar da bu konsepti benimsiyorlar ve adayı aldıkları takdirde bizim çizmiş olduğumuz projenin imalatını da bizim yapmamızı istiyorlar. Bayramdan sonra görüşerek, olumlu ya da olumsuz, bu işi çok uzatmadan neticelendirmek istiyorum. 15 Ekim'e kadar bir süre koyduk. Böyle bir ön protokol yaptık'' dedi.

Metrekaresi 900 dolar





Tekliflerine şu ana kadar olumsuz bir yanıt gelmediğini söyleyen İnan, ''Teklif ettiğimiz fiyat son derece makul. Bu kadar çok özelliği bir arada barındıran başka bir ada yok. Biz bu adayı 350 milyon dolara sattığımızda metrekaresi 900 dolara geliyor. Çünkü yaklaşık 400 bin metrekarelik bir adadan bahsediyoruz. İnsanlar diyor ki 35 milyon dolara aldınız 350 milyon dolara satıyorsunuz. 35 milyon dolara aldım, denk getirdim, kimsenin göremediğini ben gördüm, aldım'' diye konuştu.



İnan, Dubaili gruba toplamda 950 milyon dolarlık bir teklifte bulunduklarını, grubun burayı alması durumunda minimum 2 milyar dolarlık bir emtianın sahibi olacağını belirtti.



Denizin üzerine ay- yıldız



Projede 3 otel konsepti ile 100 metrekareden 800 metrekareye kadar özel koyları olan villalar bulunduğunu ifade eden İnan, ''Denizin üzerinde ay ve yıldız yapıp bunun üzerinde de 15 tane villa yapmayı planladık. Ayrıca denizin üzerine ay ve yıldızın iki yanına AB'yi simgeleyen 12 tane yıldız yer alacak. Adanın içinde bölgenin tarihini yansıtacak bir müze yapacağız. Ayrıca oranın yerlilerine zeytinyağı atölyeleri kurduracağız, oraya gelen misafirler kendi zeytinyağlarını kendileri o atölyelerde imal edecekler'' dedi.





'Önceliği doğrı işe vereceğiz'





Fikret İnan, Garip Ada'ya İspanyolların da talip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''İspanya'da oteli olan bir kişinin bizimle görüşmek istediğine dair bilgi geldi. Biz de 'buyursun gelsinler, görüşelim' diye cevap gönderdik. Bu kişi adaya otel yapıp işletmek istiyormuş. 2 milyar dolar parası varmış. Önceliği doğru işe vereceğiz."

Dubaili grupla ilk görüşmelerinin aslında Pera arazisi ile ilgili olduğunu, bu görüşmeler sırasında adanın şeyhin dikkatini çektiğini ve ada işinin ondan sonra gündeme geldiğini anlatan İnan, Perpa arazisiyle ilgili olarak da şunları belirtti:

''Perpa daha önce ihaleye çıktı ve iptal oldu. Şu adda boşta, ihale yok. Biz buraya teklif götüreceğiz. Perpa'nın yönetim kurulu başkanıyla görüştüm. Şu an herhangi bir taliplisi olmadığını, oturup bu konuyu görüşüp, değerlendirip, teklifimizin üzerine tekrar burayı ihale yapabileceklerini söylediler. Buranın 150 milyon dolar gibi bir rakama biteceğini öngörüyoruz. Orada mevcut yapılmış bir proje var fakat o proje biraz yorulmuş bir proje. Ben biraz daha kendi ruhumuzu yansıtacak proje yapmayı düşünüyorum. Yine otel olacak, residance ve AVM olacak.''





'İhaleye hem maddi hem manevi hazırlık yapmaya başladık'





Fiyapı olarak Ankara'daki Disneyland projesiyle de ilgilendiklerini belirten İnan, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu ay sonunda ihalenin gerçekleşeceğini söyledi. Şu an şartnamenin çıkmasını bekliyoruz. Bu ihaleye biz hem maddi hem manevi hazırlık yapmaya başladık'' dedi.

Fikret İnan, şunları kaydetti:

''Biz 1,5 yıldan beri Ankara'da arazi arıyoruz. Türkiye genelinde 100 bin konut üretme hedefimiz olduğunu, bunun İstanbul'dan sonra ikinci ayağının Ankara olacağını, Ankara'da da minimum 10 bin konut olmak kaydıyla bir proje başlayacağımızı defalarca zikrettim. Ama böyle bir arazi bulmak zor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Disneyland projesini hayata geçireceğiyle ilgili basında yaptığı açıklamaları takip ettik. Bunun üzerine bölgede araştırma yaptık. İhalenin şartnamesi çıkmış değil ama alınan ön bilgilere göre arazi 3 bin 800 dönüm. Yaklaşık bin dönümüne Disneyland projesinin yapılması, geri kalan kısmına da ticaret ve konut imarının verilmesi planlanıyor. Arazinin Eskişehir yolu üzerinde olması da bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü bizim arazi arayışımız da Eskişehir yolu üzerindeydi.''

Projenin Ankara'ya yeni bir heyecan ve yaşam tarzı getireceğini ifade eden İnan, projede yabancı ortak olmayacağını, projeyi belki bir inşaat firmasıyla birlikte yapmayı düşünebileceğini söyledi.

Fikret İnan, ''Burada 10 milyar dolarlık bir hacim olacağını düşünüyorum. 7 tane otel projesi, AVM'ler, caddeler, konutlar olacak. Proje, Rusya'dan, Ortadoğu'dan, Arap ülkelerinden bölgeye turistik ziyaretleri de çeker'' dedi.





'Zor illerde iş yapacağız'





Bundan sonraki hedeflerinin yeni şehirler kurmak olduğunu söyleyen İnan, ''Kısmet olur Ankara'daki işi alırsak, Türkiye'nin 30 ilinde hep şehirlerin yanı başında yeni şehirler kurmayı planlıyoruz. 30 ilde yeni şehirler kuracağız. Anadolu, Güneydoğu ve Doğu bölgeleri... Zor illerde iş yapacağız. 30 ilde yapacağımız konutlar binin altına olmayacak, illerde bin ile 10 bin konutluk bantlar olacak'' diye konuştu.

Fikret İnan, böyle bir ihtiyaç bulunduğunu, insanlara yeni bir yaşam hevesi, bir heyecan yaşatmak gerektiğini söyledi.

İnan, şunları belirtti:

''Kırşehir'de şu an bir arazi alıyoruz, 2 bin konut oraya yapacağız. Sakarya'da satın aldığımız arsanın planlamaları devam ediyor, 4 bin konut orada başlayacak. Bizim 10 yılda 100 bin konut hedefimiz vardı. Kısmet olup bu Ankara işi olursa bu hedefi biz yükseltmek zorunda kalacağız, 30 ili de baz alırsak bu minimum 100 binlik hedefimizi 150 bine çıkarmamız gerekecek. Çünkü Ankara projesinde 50 binin üzerinde bir konut çıkabileceğini düşünüyorum. Bitmiş ve devam edenlerle birlikte şu anda 8 bin 250 konut projemiz var.''

Yurtdışında iş yapmak kesinlikle istemediğini de söyleyen İnan, ''Türkiye'de yapacak çok iş var, niye ben gideyim başka ülkelerde iş yapayım. Diğer ülkelerde iş yapmak bana macera geliyor'' dedi.





'Firmaların elinde ciddi stok var'





Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren İnan, sektörde temmuz ve ağustos aylarını zayıf aylar olarak tabir ettiklerini, referandumun da bunu biraz daha gerdiğini söyledi.

İnan, ''Siyasetle ticaret karışıyor. Yatırımcı maalesef bir beklenti içerisinde. Referandumun evet geçmesiyle birlikte ben yatırımcıların hareket edeceğini düşünüyorum. Yazın vasat bir satış sezonu geçti, sonbaharı değerlendiremezsek kışın da vasat geçecek. Müteahhitlerin, firmaların elinde ciddi anlamda stok var'' dedi.

Türkiye'de son derece makul fiyatlarla konut satışları yapıldığını ifade eden İnan, ''Benim düşüncem her bölgede yüzde 25 gibi fiyatların yükselmesi lazım. Müteahhitlerin 'yaptığımız işin karşılığını alıyoruz' diyebilmeleri için yüzde 25 fiyatların artması lazım'' diye konuştu.





'Sıfır maliyetle bu yapılır'





Konut Kat Mülkiyet Kanunu'nun değişmesiyle Türkiye'de müthiş bir kentsel dönüşüm başlayabileceğine de işaret eden İnan, Kat Mülkiyet Kanunu'na göre bir binanın yakılıp yapılması için daire sahiplerinin tamamının onayının alınmasının şart olduğunu, ancak bunu sağlamanın mümkün olmadığını, bu durumu art niyetle kullananlar olduğunu, kanunda yüzde 70 çoğunluğun onayının yeterli olması şartı getirilmesi durumunda bu işin çözüleceğini belirtti.

İnan, ''Bir de yıkılıp yapılacak binalarda her ilçenin kendi planına göre emsallerin yüzde 20 artırılması lazım. Bütün bunlar olursa sıfır maliyetle bu yapılır. Oturanlara da hiç bir maliyet binmez, artı evinin değeri artar. Müthiş bir istihdam yaratır. Ayrıca her binaya kapalı otopark zorunluluğu getirilirse caddeler de boşalır. Referandum geçsin ben bu konuyu Sayın Başbakanımızla konuşup, teklifte bulunacağım. Bu direkt Sayın Başbakanımızın müdahale etmesi gereken bir konu'' diye konuştu.