'Garih'i öldür 5 milyon dolar hesabında'

İşadamı Üzeyir Garih'i öldürmek suçundan müebbete mahkum olan Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, cinayetle ilgili olarak Yeni Şafak gazetesine önemli iddialarda bulundu. Ancak, Yener'in avukatının bugüne kadar bu iddiaları neden gündeme getirmediği soru işaretlerine neden oldu.



Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Garih'i öldürmek suçundan hüküm giyen Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, Yeni Şafak'a önemli açıklamalar yaptı. Yermez'in cinayetten hemen sonra gözleri bağlanarak bir yere götürüldüğünü iddia eden Yalçınkaya, 'Konuşursan öldürürüz. Cezanı yat çık 5 milyon dolar cebinde demişler. Sadece seslerini duymuş. Kim olduklarını bilmiyor' dedi.



'Rolü ezberletildi'



Yalçınkaya, müvekili Yener Yermez'in anlattıklarını şöyle aktardı: 'Yermez, cinayetten on gün önce tanıştığı Meral adlı kadınla beraber gözleri bağlanmış bir şekilde kaçırılmış. Ve ona bu cinayetten bahsedilmiş. Cinayeti nasıl senaryo gereği işlediğini anlatacağının detayları verilmiş. Ve bu sorgu 3 gün sürmüş. 3 gün sonra Hasdal Kışlası'na döndüğünde, komutanları, hakkında 'firarda' diye rapor bile tutmamış.'



Kim bu Meral?



Yalçınkaya, adı Meral olan ve bir daha hiç ortaya çıkmayan kadınla ilgili sırrın ise hâlâ çözülemediğini belirterek, 'Meral sır oldu. Olay günü Piyer Loti'de Yermez'le çay içmişler. Meral ona cep telefonu almış. Hatta bin 500 dolar vermiş. Yakalandığında üzerinden çıkan paralar bunlardı' dedi.



Dava yeniden açılsın talebi



Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, müvekkiliyle ilgili davada iadei mahkeme talebinde bulunup, yeniden yargılanma talep etmeye hazırlanıyor. 2001 yılında Eyüp Mezarlığı'nda öldürülen işadamı Üzeyir Garih ve ailesinin yakın dostu, Alarko Holding eski İthalat Koordinatörü Doğan Kasadolu'nun, "Cinayetin işlendiği gün, Garih'in torununu kelepçeleyip kaçırarak yüklü miktarda fidye alan polis kıyafetli kişiler aileyi suikastın üzerine gitmemeleri için tehdit etti" iddiasıyla birlikte son gelişmeler, Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya'yı da harekete geçirdi. 7 yıl önce rafa kaldırdığı Yener Yermez dosyasını yeniden açan Mustafa Yalçınkaya, 30 yıllık avukatlık mesleğinde kendini sadece bu davada aciz hissettiğini kaydetti.



Üzeyir Garih'in 50 bin dolarlık saati ve içinde para bulunan cüzdanına dokunulmadan nasıl bir gasp cinayeti işlenebileceğine akıl sır erdiremediğini söyleyen Mustafa Yalçınkaya, Ergenekon davası kapsamında ortaya çıkan yeni deliller kapsamında iadei-mahkeme talebinde bulunacaklarını söyledi. Yalçınkaya, 'Müvekkilim de bunu istiyor. Suçsuzum diyor. Ama hâlâ korkuyor. Ailesi de korkuyor. Zaten sessiz telefonlar aldıkları için sürekli telefonlarını değiştiriyorlar' dedi.



'Ümit Sayın'la görüş' notu



Ergenekon davası kapsamında Adli Tıpçı Ümit Sayın'ın bilgisayarından öldürülen Üzeyir Garih'le igili bilgilerin çıkmasının davayı yeniden gündeme getirdiğini söyleyen Yalçınkaya, Yener Yermez'in kendisinden Ümit Sayın'la görüşmesini istediğini söyledi. Yalçınkaya, 'Müvekkilimi mahkum ettiren kan örneğinin raporu da kurumdan gelmişti. Son görüşmemde müvekkilim Yener Yermez, görüşme defterime kendi el yazısıyla Ümit Sayın bana 'bu olayın dini bir amaç için işlendiğini ve ifademin bu yönde verdiğim zaman bana burada yardımcı olacağını söylemiştir. Hatta o gün Galatasaray-Barcelona maçı oynanıyordu. Bana davana yardımcı olur Meral'i bulurum' dediğini yazdı' dedi. Yalçınkaya, Yermez'in kendisine görüş sırasında yazdığı notu Yeni Şafak'a verdi.



Cezaevinde üniversiteye hazırlanıyor



Avukat Yalçınkaya, “Yermez, hapse girdiğinde ilkokul mezunuydu. Şu an TCK'yla dolaşıyor. Bir hukukçu gibi oldu. Bu yıl üniversite sınavına girecek' diye konuştu.

