Garih cinayeti TRT'de çözüldü!

Çözülmemiş cinayetlerin Adli Tıp desteği ve ileri teknoloji kullanımıyla çözüldüğü M.A.T dizisinin 26 Şubat Perşembe akşamı TRT'de ekrana gelecek bölümünün konusu 8 yıl önce işlenen Üzeyir Garih cinayeti...



Sabah7ın haberine göre; 'Bir işadamı... Gizemli Mezar Ziyaretleri... Ve ölüm' başlığıyla konusu duyurulan dizinin senaryosunda Garih'in ölüm raporunu hazırlayan eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat'ın imzası var.



Dizinin senaryosuna göre, Garih'i öldüren bir kişi değil. Cinayetin iki farklı bıçakla iki kişi tarafından işlendiği, olay yerinde üçüncü kişinin de olabileceği iddiası gündeme getiriliyor. M.A.T dizisinin bu hafta yayınlanacak tanıtım bölümünde, "Dalgalı sular bir gün durulsa da, bütün gerçekler en dipte yatar" ifadesiyle Garih cinayetine göndermeler yapılıyor.



İki kişi tarafından öldürüldü



2001 yılında Garih'in ölüm raporunu hazırlayan eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Oğuz Polat, suikastın detaylarının anlatıldığı M.A.T. dizisinin senaryosunu yazdı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Üzeyir Garih'in bu iki kişi tarafından nasıl öldürüldüğü anlatılıyor.



Oğuz Polat'ın yazdığı senaryoda, Garih cinayetinin bir değil iki kişi tarafından işlendiği bilgisi verilerek yeni bir tartışma başlatılıyor. Dizide, Garih'i öldüren bir kişi bıçağı karnına saplayarak dalak ve akciğeri parçalıyor, diğeri ise omuz üstündeki sinirleri arkadan keserek, kendisini savunmasını ve hareket etmesini engelliyor.



Dizide ayrıca, cinayeti işleyen kişilerin, son derece profesyonel olduğu vurgusu özellikle yapılıyor.



‘Cinayet cesedin bulunduğu yerde gerçekleşmiş’



Dizinin senaryosunun yazımında danışmanlık yapan dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, Üzeyir Garih cinayeti ve M.A.T. dizisindeki suikasta ilişkin şunları söyledi:

"Üzeyir Garih cinayeti benim kurum başkanlığım zamanında işlendi. Benim oluşturduğum ekiple çalışma yaptık. Henüz savcılık soruşturması tamamlanmadı. Adli tıp raporlarını açıklamak doğru olmaz ama şu kadarını söyleyeyim. Maktulde görülen darbeler küçük darbeler değil. Öldürülen kişinin boynu, yapısını göz önüne aldığımızda da bu görünüyor. Adli tıp profesörü olarak olayı yorumladığımda, tek kişiden ziyade iki ya da daha fazla kişinin Garih cinayetini işlemiş olacağını düşünüyorum. Lezyonlar bunu gösteriyor. Cinayet, iddia edildiği gibi başka bir yerde değil cesedin bulunduğu yerde gerçekleşmiş. Biz de dizide bu sahneyi canlandırdık. Garih'in Mason olduğuna ve olayda Masonik bağlantı bulunduğu iddiasına katılmıyorum. Bu adli tıp bilgisi dışında bir bilgiyi gerektiriyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bizim dizide öldürülecek olan karakter bir işadamı. Hikayeyi çok anlatmayayım ama belli zamanlarda mezarlık ziyareti yapan bir işadamı bu. Onu sürekli izleyen bir ekip var ve pusuya düşürüyorlar."



'Yermez abartıyor ve ekleme yapıyor'



Prof. Oğuz Polat, M.A.T. dizisinini bir belgesel olmadığını belirterek şöyle devam etti: " Gerçeğin birebir aynısı olacak diye değerlendirme yapmamak gerekir. Ama yine de diziyi yaparken amaçlarımızdan biri seyircide gerçeğe yakınlık duygusu uyandırmak olduğu için olayların orijinaline sadık kalmaya çalışıyoruz. Küçük farklar oluyor. Eyüp Mezarlığı yerine çekim koşulları daha uygun olduğu için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı seçtik mesela. Cinayeti birden fazla insan işliyor. Garih cinayeti hükümlüsü Yener Yermez ilginç bir kişilik. Söylediklerinin çoğu inandırıcılık zinciri içinde yer almıyor. Abartı ve ekleme yapıyor. Kişilik analizinden çıkan sonuç bu. Nerede doğru nerede yalan söylediğini anlamak güç."

