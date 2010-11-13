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Dünya

Garfield’ın örümceği gazileri fena kızdırdı

Amerika’nın en sevimli çizgi kahramanlarından Garfield’ın başı, savaş malülleriyle belaya girdi.

13 Kasım 2010 02:00

T24 - Amerika’nın en sevimli çizgi kahramanlarından Garfield’ın başı, savaş malülleriyle belaya girdi. 

Garfield’ın örümceği gazileri fena kızdırdıGarfield’ın 11 Kasım Savaş Malülleri Günü’nde yayınlanan bölümünde, kahraman kedi, bir örümceği, üzerine ayağıyla basmak üzereyken yaşanan diyalog, Amerikan Ordusu’nun emektarlarını kızdırdı. Örümcek tam o anda, “Eğer beni ezersen, benim için bir anma günü düzenleyecekler seni sersem şişko” diyor ve diğer örümcek dostlarına dönüp, “İçinizde, Ulusal Aptal Günü’nü neden kutladığımızı bilen var mı” diye soruyor. İşte bu sözlerin savaş malülleri ve aileleri nezdinde doğurduğu tepki üzerine karikatürist Jim Davis, “Kötü bir tesadüf” diyerek özür diledi.
 

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