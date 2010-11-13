Garfield’ın örümceği gazileri fena kızdırdı

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Garfield’ın 11 Kasım Savaş Malülleri Günü’nde yayınlanan bölümünde, kahraman kedi, bir örümceği, üzerine ayağıyla basmak üzereyken yaşanan diyalog, Amerikan Ordusu’nun emektarlarını kızdırdı. Örümcek tam o anda, “Eğer beni ezersen, benim için bir anma günü düzenleyecekler seni sersem şişko” diyor ve diğer örümcek dostlarına dönüp, “İçinizde, Ulusal Aptal Günü’nü neden kutladığımızı bilen var mı” diye soruyor. İşte bu sözlerin savaş malülleri ve aileleri nezdinde doğurduğu tepki üzerine karikatürist Jim Davis, “Kötü bir tesadüf” diyerek özür diledi.