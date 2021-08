Gareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'na olan inancı nasıl yeniden inşa etti?

42 kez milli takım formasını giyen golcü Danny Welbeck, İngiltere menajeri için "Gareth Southgate'te gördüğüm başlıca faktörlerden biri takım içinde iyi bir kültür oluştuğundan emin olmayı sevmesiydi" diyor.

Bu "iyi kültür" tanımlaması spor dünyasında sık sık duyuluyor ve sevmeyenlerce boş bir jargon olarak görülüyor. Ancak Southgate'in güçlü bir çalışma kültürü uygulamanın önemine inanmasının yanı sıra, menajerlik stilinin de önemli bir parçası.

İngiltere büyük bir turnuvaya her katılma hakkı elde ettiğinde, çok büyük beklentiler de beraberinde gelir. İngiltere bu ayki Euro 2020'ye hazırlanırken, adet olduğu üzere artan beklentiler nadiren bu kadar meşru olmuştu.

Son 10 yılın en güçlü kadrosu ve 2018 Dünya Kupası'ndaki yarı final, İngiltere'yi turnuva öncesindeki favorilerin ilk sıralarına yükseltti.

İngiliz milli takımları geçmişte bu ölçüde beklentilerin ağırlığı altında ezildi. Southgate ise kaynaştırma, ahenk ve hazırlık kültürünü besleyerek, oyuncuları üzerindeki bu baskıyı azaltmayı amaçlıyor.

Welbeck 2017'de Southgate'in göreve getirilmesinin ardından ilk kez milli takıma çağırılması için "Ülkeniz için oynuyorsunuz, sizi izleyen çok insan var ama o ekibin üzerindeki baskıyı almaya çalıştı. Herkesin rahat olabileceği ve kendilerini sahada ifade edebilecekleri bir ortam yarattı" diyor.

"Kaldığımız yerde, takım içinde birliktelik oluşturmaya çalıştı. Herkesin girebileceği küçük oyun odaları vardı.

"Toplantılar olurdu ama toplantılarda birbirimizle angaje olurduk. Takım arkadaşlarınız hakkında birçok şey öğrenirdiniz. Sadece saha içinde değil, dışında da. Bu büyük bir fark yaratırdı.

"Farklı kulüplerde oynarken, oyuncuları tanıyor olabilirsiniz ama tam anlamıyla da tanımazsınız. Herkesin birbiriyle ilgili, alakalı olmasını isterdi."

Southgate, Samm Allardyce'ın bir yolsuzluk skandalı yüzünden istifasının ardından Eylül 2016'da 21 yaş altı milli takım hocalığı görevinden geçici olarak milli takımın başına geçirildi.

Daimi bir hocanın getirilmesinden önce dört maçta takımın başında olmakla görevlendirilen Southgate'in Wembley'de Malta'ya karşı oynanacak 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçından önce takımını kurması ve hazırlanması için çok az süresi vardı.

Başta, mümkün olduğunca az şeyi değiştirdi. Deneyimli destek ekibine ve oyuncularına güvendi. Bazıları 21 yaş altı milli takımında Southgate ile çalışan oyuncular, sunduğu bu devamlılığı takdirle karşıladı.

Southgate'in başta kalıcı olarak milli takım menajeri olmak gibi bir iddiası yoktu. Sadece takımın başında çıkmakla görevlendirildiği dört maça odaklandı. İngiltere'nin EURO 2016'da İzlanda'ya yenilip şoke edici bir şekilde elenmesinin ve Allardyce tartışmalarının mille takıma karşı bir hoşnutsuzluk yarattığının farkındaydı.

O zamanlar, kalıcı göreve daha deneyimli bir isim yerine kendisinin getirilmesinin kamuoyu tarafından iyi karşılanmayacağını düşündü.

Ancak iki aylık geçici görev süresinde Malta ve İskoçya'ya karşı kazandı, Slovenya ve İspanya'yla berabere kalınca taraftarların desteğini aldığını düşündü. Göreve uygun olduğuna dair kendi kendine inancı da büyüdü.

İnsanlara hep hayatta hiç pişmanlıkları olmaması tavsiyesini verdiğini ve kendi tavsiyesini görmezden gelmenin iki yüzlülük olacağını fark etti. Futbol Federasyonu, Southgate'in İngiltere menajerliği görevine getirildiğini 30 Kasım 2016'da duyurdu.

En başından beri, takımı ve ekibindeki kültürü yeniden şekillendirmek önceliği oldu.

Southgate dört buçuk yıldır devam eden görevinde, takım kurma, sürdürülebilir başarı ve oyuncu yönetimi konusunda farklı kaynaklardan ilham almaya çalıştı.

İngiltere rugby milli takımı hocası Eddi Jones, selefi Stuart Lancester ve eski Britanya Bisiklet Takımı Performans Direktörü Dave Brailsford ile düzenli olarak konuşuyor ve İngiltere kriket takımı kaptanı Eoin Morgan'dan takımının nasıl işlediği konusunda bilgiler alıyor.

Liderlik konferanslarına katılıyor, bu konudaki podcastları dinliyor. 2018'de Super Bowl karşılaşmasını izledikten sonra da Amerikan futbolu hocalarıyla buluştu. Hatta milli takımın formalarını yapan Nike'ın operasyonlarını inceledi.

Soutghate'in uyguladığı önemli değişikliklerden biri deneyimli oyuncalardan oluşan bir liderlik grubu kurmasıydı. 2018'de Harry Kane'i takım kaptanı yaptı, ancak bir önceki kaptan Wayne Rooney'nin takımın lideri ve sözcüsü olarak üstlendiği yükü gören Southgate, bu yükün bir dizi en deneyimli oyuncusu tarafından taşındığından emin olmaya niyetliydi.

Medya görevlerinin aslan payını yıldız golcüsünün üzerine yüklemedi ve bu görev aynı zamanda bazı konularda danıştığı kıdemli oyuncuları arasında bölüşüldü.

Geçen hafta, Avusturya karşısındaki hazırlık maçında bazı taraftarların oyuncular dizlerini çökmesini yuhalamasına nasıl tepki verileceğini tartışırken de tam olarak bunu yaptı.

BBC'ye yaptığı açıklamada "Öncelikle ekibimdeki deneyimli oyuncuların görüşlerini dinlemek istiyorum. Biraz daha küçük bir oyuncu grubuyla buluştum, çünkü insanlar için böyle konuşmak ve açılmak daha kolay. Benim rolüm, tüm ekibin duygularını ve düşüncelerini temsil etmek ve onların görüşlerini duymak benim için önemliydi" dedi.

Southgate'in İngiltere menajerliğini sırasında yarattığı ahenk, hem içerinden hem de dışarıdan sınavlarla karşılaştı.

Mart 2019'da Danny Rose, Podgorica'da Karadağ'a karşı oynanan EURO 2020 eleme grubu maçında taraftarların ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Soutgate, antrenörleri ve federasyon personely, Tottenhamlı oyuncuya yönelen hakaretleri duyabilecekleri bir yerde değillerdi.

Raheem Sterling gol atıp, kulağını tribünlere doğru çevirerek kutlama yaptığında bir şeylerin ters gittiğini anladılar ve Southgate ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu maçın sonuna kadar öğrenmedi.

Maçın son dakikalarında Rose bir sarı kart gördü. Soutgate, gereksiz bir kart olduğu için oyuncusuna çok kızdı.

Soutghate, Rose'ın uğradığı hakaretleri kısa süre sonra duyduğunda "çok üzüldüğünü" söyledi. Sarı kart gördüğünde Rose'un içinde biriken öfkeyi anlamıştı. Southgate derhal Rose'u bulup, özür diledi.

Maçtan sonra oyuncularının maruz kaldığı hakareti duymadığı ve bunu sağlayacak bir düzen bulunmadığı için de hayal kırıklığı yaşıyordu.

Olası hakaretlerin kendisine daha çabuk bildirilebileceği ve benzer bir olay tekrar yaşanırsa oyuncularının hemen itiraz etmesini sağlayacak bir süreci uygulamaya koydu.

Federasyonun spor psikolojisi ekibiyle yeni protokoller ve bu tür hakaretleri ele almak için bir destek ağı oluşturuldu. Ne yazık ki aynı olay yedi ay sonra Bulgaristan'da da yaşandığında herkes daha iyi hazırlıklıydı.

Soutghate olayın ardından çok iyi konuştu. Sakin ve anlaşılır bir şekilde, taraftarların davranışlarını kınadı ve oyuncularına tam destek verdi. Şimdi sporda ırkçılık konusundaki belgesellere ropörtaj vermesi için teklifler alıyor.

Ancak bu teklifleri nazikçe reddediyor. 50'li yaşlarındaki bir beyaz erkek olarak, futbol dünyasında konuyla ilgili kendisinden daha iyi konuşabilecek ve ilk elden deneyimlemiş çok sayıda insan olduğunu vurguluyor.

Geçen yıl Eylül ayında, Reykjavik'teki Uluslar Ligi maçından öcne, Phil Foden ve Mason Greenwood, otel odalarına kadın davet ettikleri için Covid kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlandı.

İki genç oyuncunun ihlali, Soutghate'in İngiltere menajeri olarak karşılaştığı en zorlu disiplin sorunu oldu. Olayın ardından bazı haberlerde, öfkeyle ikilinin odasına çıkıp, oyuncularını azarladığı belirtildi.

Ancak gerçekte, Southgate meseleyi ölçülü bir tavırla ele almıştı. Bir disiplin sorunu ortaya çıktığında, çalışma arkadaşlarına danışıyor ve uygun tepkiyi belirlemeden önce neler yaşandığı konusunda bilgi topluyor. Bu olayda, Covid protokollerinin ihlali, oyuncuların kadrodan çıkartılmasını gerektiriyordu.

Southgate, ceza verecek kadar sertti, ancak genç insanların hata yapabileceklerini bilecek kadar da empati kurdu. Olayla ilgil gereken yapıldığında bir çizgi çekildi ve kin tutulmadı.

Southgate o zaman "Oyuncuların bunun kabul edilebilir olduğunu nasıl düşündüklerini gerçekten anlamıyorum. Bu benim için bir bilmece. Covid ihlalinden bahsettik. Kontrol altına almamız gereken ilk şey buydu. Hızlı hareket etmeliydik" demişti.

"Güvenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve bu zaman alan bir şey. Yaşananların bir sonucu olması gerek ve sonra yeniden güven inşasına yardımcı olmalıyız. Gençler, daha yaşlılara kıyasla daha sık hata yapar. Ama bunu daima onlara karşı kullanabileceğiniz anlamına gelmez. Üzerindeki spot ışıkları ve ailelerinin uğraşmak zorunda kalacakları durum, genç insanlar için inanılmaz zor bir şey."

Southgate, saha dışındaki sorunlarda verdiği sakin kararlılık havası dışında, sahadaki gerilimi ve yüksek baskıyı da sukünetli bir beceriyle karşıladı. En çok da 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile oynanan ve penaltılara kalan çeyrek final karşılaşmasında.

İngiltere, büyük turnuvalarda penaltıya kalan son yedi maçın sadece birini kazanmıştı. Southgate'in kendisi de Almanya'ya karşı oynanan Euro 96 yarı final maçında penaltıyı kaçıran isimdi.

Ancak hazırlıklarına güvenen ve takımına sarsılmaz bir inancı olan Soutgate, oyuncularına da geçen bir sukünetle davrandı ve İngiltere penaltıları 4-3 kazandı.

2018 Dünya Kupası ekibinden Welbeck "Dengeli kalıyor. Ne kadar baskı olursa olsun rahatlatan bir varlığı var. Bu deneyimleri yaşamış bir insan ve bu davranışları oyuncularına da aşılıyor" diyor.

"Bu da her birimize yansıyor. Futbolda her an her şey olabilir, dolayısıyla bu durumlarda aklı başında davranıp, odaklanmış kalmak önemli.

"Kolombiya maçına çok hazırlıklı gitmişti. Hepimiz nasıl bir ekip olmak istediğimizi, karşılaştığımız takımlarla nasıl bir oyun oynamak istediğimizi biliyorduk. Penaltılara çalışmıştık. Sadece teknik olarak değil, psikolojik olarak da.

"İdmanda o baskıyı yaşamak çok zor. İdmanların sonunda ve maçlardan sonra penaltı atardık. Oturup, farklı penaltı durumlarını, nasıl başa çıkacağımızı, kendimizi nasıl hazırlayabileceğimizi konuşurduk."

2016'da geçici olarak göreve geldiğinde, milli takıma karşı hoşnutsuzluk büyüktü. Southgate, sahadaki skorlar ve zekasıyla milli takıma olan inancı yeniden inşa etti.

Ve şimdi de Avrupa Şampiyonası'na bir kuşağın en güçlü ekibiyle giriyorlar. Finalin Wembley'de, Southgate'in İngiltere formasıyla yaşadığı en kötü anlardan birinin yaşandığı yerde oynanacak olması da anlamlı. Böylece 25 yıllık bir kefaret öyküsünün yaşanması olasılığı da ortaya çıkıyor. Modern, anlayışlı, önce kültür yaklaşımıyla Southgate nihayet İngiltere'nin beklentilerini karşılamakta iyi bir konumda.