Gareth Bale yuvaya dönüyor

Real Madrid'de forma giyen Gareth Bale, eski takımı Tottenham'a kiralandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'i kiraladı. Galli yıldızın yıllık 13 milyon sterlin maaş alacağı belirtildi.

İngiliz ekibinde geçirdiği 6 sezonda 56 gol atıp ve 58 asist yapan Gareth Bale, 2013'te 100 milyon Euro'luk rekor bonservisle Real Madrid'e transfer olmuştu.

İspanyol devinde 2 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.