T24 LogoT24 Logo
Spor

Gareth Bale yine sakatlandı

''Ne zaman döneceğini bilmiyorum’’

02 Aralık 2017 19:38

Sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Real Madrid’in yıldız futbolcusu Gareth Bale, takımından yine uzak kalacak. Galli futbolcunun bir kez daha baldırından sakatlandığı açıklandı.

Bale, 2 aylık bir aranın ardından hafta içinde Kral Kupası’nda oynanan Fuenlabrada maçında sahalara dönmüştü. Mücadelede yarım saat oynayan ve bu sürede takımının attığı iki golün hazırlayıcısı olan Bale’in önümüzdeki hafta da takımdaki yerini alması zor görünüyor.

Bale bu sezon sadece 7 maçta oynarken; sadece ikisinde 90 dakika süre aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, “Gareth Bale’in ne zaman sahalara döneceğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

BaleSakatlıkreal madridfutbolfutbolcuZidane açıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24