Gareth Bale sevgilisine evlilik hediyesi olarak ada kiraladı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve EURO 2016 yarı finalisti Galler Milli Takımı'nın yıldızı Gareth Bale, uzun süredir beraber olduğu İngiliz sevgilisi Emma Rhys-Jones'a evlilik teklif etmek için üzerinde sadece bir evin bulunduğu Togamago Adası'nı 450 bin euro karşılığında (1 milyon 500 bin TL) kiraladı.

Ibiza Adası'na bot ile beş dakika mesafede bulunan adanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rhys-Jones, teklifi kabul ettiğini söyledi.

Gareth Bale ise Twitter'dan "Evet dedi! Seni seviyorum" yazarak fotoğraf paylaştı. Mesajı 50 binden fazla beğeni aldı.

NTV'nin haberine göre, daha önce Bale'nin takım arkadaşı Ronaldo ve Ronnie Word'da (Rolling Stones grubunun guitaristi) bu adayı daha önce kiralayan isimler arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü 27 yaşındaki yıldız futbolcu Gareth Bale'in transfer piyasa değeri 90 milyon Euro ve yıllık 20 milyon Euro kazanıyor.