Gareth Bale: Real Madrid beni çok değiştirdi

Real Madrid'in Galli süper yıldızı Gareth Bale, "Real Madrid hem profesyonel hem de insan olarak beni çok değiştirdi" dedi.

Bale, Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında "Buraya geldiğimde başarılı olmak, kupalar kazanmak istiyordum. Sözleşme uzatmak ise bir düş gibiydi. Şimdi çok mutluyum ve Madrid'de kupalar kazanmaya devam etmeyi umuyorum" diye konuştu.

2013'ün eylül ayında Real Madrid'e gelen Bale, "mükemmel bir 3 yıl geçirdiğini" vurgulayarak, "Britanyalılar için dışarıda futbol oynamak çok zor. Zor günler, kötü tecrübeler yaşadım ama güzel günlerin de tadını çıkardım. Burada mutluyum ve taraftarın da beni sevdiğini düşünüyorum. Şimdi geleceğe ilişkin çok daha fazla güven duyuyorum. Umarım önümüzdeki 6 yıl da mükemmel geçer. Real Madrid'de mutluyum ve kariyerimi burada sonlandırmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezon en iyi futbolunu oynadığını kaydeden 27 yaşındaki Bale, "Ben sert çalışmaya devam eden, sahada her şeyini veren bir futbolcuyum. Her yıl kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Real Madrid forvetinde Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema ile birlikte oynamaktan büyük zevk aldığını dile getiren Bale, "Birlikte çok başarılı işler yaptık ve durmak istemiyoruz. Birlikte çok daha fazla kupa kazanmak istiyorum." yorumunu yaptı.

Galli futbolcu, "Dünyanın en iyi kulübündeyim. Burada oynama fırsatını yakalayan biri bunu boşa harcayamaz. Real Madrid'e gelmek bence doğru karardı. Benim arzularıma karşılık verecek düzeyde bir kulüp. Ben kupa kazanmak istiyorum ve Madrid'de bunu bana sağlıyor" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.