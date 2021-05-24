Gareth Bale: Nereye gideceğimi söylersem kaosa neden olur

Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bale yazın nasıl bir hamle izleyeceğini bildiğini ancak söylerse "kaosa neden olacağını" belirtti.

Bale geçtiğimiz sezonu Real Madrid'den kiralık olarak Tottenham'da geçirdi ancak Premier Lig ekibinde kalıp kalmayacağı henüz net değil.

Sky Sports'a konuşan Gareth Bale, Avrupa Şampiyonası'nın ardından izleyeceği hamleleri bildiğini söylüyor.

"EURO'dan sonra ne olacak? Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur."

Kararını ne zaman açıklayacağı sorulduğunda ise Bale şu yanıtı veriyor:

"Açıklamaya ne zaman karar verirsem. Hiçbir şey düşünmüyorum, şu anda konsantre olduğum tek şey belli ki bu sezonu güçlü bir şekilde bitirmekti. Ardından Avrupa Şampiyonası var ve Galler dışında başka bir şey düşünmüyorum."