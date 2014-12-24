T24 LogoT24 Logo
Spor

Gareth Bale için 153 milyon Euro

Manchester United Kulübü, 2013'te futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Tottenham'dan Real Madrid'e giden Gareth Bale için kesenin ağzını açtı.

24 Aralık 2014 17:01

Manchester United Kulübü, 2013'te futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Tottenham'dan Real Madrid'e giden Gareth Bale için kesenin ağzını açtı.

İngiliz devi Manchester United'ın, Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'i yeniden Premier Lig'e getirmek için harekete geçtiği iddia edildi.

AS Gazetesi'nin haberine göre; transfer için dünya rekorunu kırmaya hazır olan Kırmızı Şeytanlar, İspanyol kulübüne 153 milyon Euro 'luk teklifte bulundu.

Tottenham'a 100 milyon Euro bonservis kazandıran 25 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid ile imzaladığı sözleşmede "250 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer alıyor. 

ETİKETLER

gareth bale uçuk transferi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24