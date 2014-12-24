Gareth Bale için 153 milyon Euro

Manchester United Kulübü, 2013'te futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Tottenham'dan Real Madrid'e giden Gareth Bale için kesenin ağzını açtı.

İngiliz devi Manchester United'ın, Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'i yeniden Premier Lig'e getirmek için harekete geçtiği iddia edildi.

AS Gazetesi'nin haberine göre; transfer için dünya rekorunu kırmaya hazır olan Kırmızı Şeytanlar, İspanyol kulübüne 153 milyon Euro 'luk teklifte bulundu.

Tottenham'a 100 milyon Euro bonservis kazandıran 25 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid ile imzaladığı sözleşmede "250 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer alıyor.