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Spor

Gareth Bale Barcelona maçında yok

Real Madrid'in Galli yıldızı bale'in en az 4 ay sahalardan uzak olacağı açıklandı

24 Kasım 2016 13:54

Gareth Bale'in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting Lizbon'a karşı yapılan maçta sakatlanıp oyundan alınan Bale, sağlık kontrolünden geçti.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bale'in sağ ayak bileği tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun tedavi süreci hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

İspanya basınında yer alan haberlerde ise Bale'in sakatlıktan çıkmasının 4 ay süreceği yazıldı.

Haberlerde, Real Madrid'in forvetteki önemli ismi olan Bale'in, 3 Aralık'ta deplasmanda Barcelona'ya karşı lig maçında forma giymeyeceği ifade edildi.

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