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Spor

Gareth Bale 6. kez yılın futbolcusu

Galler'in, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında Gareth Bale büyük pay sahibi olmuştu

09 Kasım 2016 13:49

Real Madrid forması giyen Gareth Bale, ülkesi Galler'de altıncı kez yılın futbolcusu seçildi.

Galler Futbol Federasyonu'nun düzenlediği ödül töreninde yılın futbolcusu seçilen Bale, son 4 organizasyonun tümünde rakiplerini geçerek aynı başarıyı tekrarlayan tek oyuncu oldu.

Ülkesindeki son 7 yılın futbolcusu ödülünün 6'sını kazanan 27 yaşındaki oyuncu, bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2016) ilk kez katılan Galler Milli Takımı'nın yarı finale kalmasında performansıyla önemli rol üstlenmişti. Bale, geçen sezon Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırmıştı.

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Gareth BaleGalleryılın futbolcusu

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