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Ekonomi

Garelli: Lira aşırı değerlenecek

Davos toplantıları eski yöneticisi Garelli: Çin, Türk Lirası’na yatırım yapıyor. Sizi temin ederim ki TL çok değer kazanacak.

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Davos toplantıları eski yöneticisi Garelli: Çin, Türk Lirası’na yatırım yapıyor. Sizi temin ederim ki TL çok değer kazanacak.

Dünya Ekonomik Forumu ve Davos toplantıları eski yöneticisi Prof. Stephane Garelli, Almanya ve Hollanda’nın başarısının sırrının KOBİ’ler olduğunu belirterek “Türkiye’nin zayıflığı bu. Büyük ve çok küçük şirketler var. Arada şirket yok” dedi.

‘Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Rekabet 2010’ konferansında konuşan Garelli’nin konuşmasının ana başlıkları şöyle:

• Türkiye, Avrupa’ya fazla odaklanmış durumda. En büyük risk, çok fazla Avrupa piyasasından büyülenmek ve diğer bütün fırsatları kaçırmak. Gelişmekte olan piyasalarda da var olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamalısınız.

• Çin, Türk Lirası’na yatırım yapıyor. Sizi temin ederim ki TL çok değer kazanacak.

• Bence dolar daha da güç kaybedecek. Avro açısından Almanya ve Hollanda çok güçlüler. Büyüme trendlerini sürdürüyorlar. Avro, önümüzdeki yıl değer kazanacak.

• Parayı bulmanın farklı yolları var. Bunlardan biri para basmak. Ancak o kadar çok para basılmış ki şu anda mürekkebimiz bitmek üzere.

• Gelecekte orta sınıf patlaması dediğimiz bir gelişme olacak.

• Ekonomik gerileme bir kara deliktir. Kara deliği nasıl yönetmeliyiz? Bir; küresel düşünün. İki; yerel hareket edin. Üç; içinizden panikleyin.

• Dünyada işsizlik büyük tehdit. Gerçek sorun, gençlerin işsizliği. Türkiye’de yüzde 25’lik bir genç işsizlik var. Genç insanlara iş verme konusunda gelişme kaydedilemezse çok büyük sorunlarla karşılaşılabilir.

• Dolar daha da güç kaybedecek. Çünkü ABD, bütçe açığını çok kısa zamanda kapatamayacak. ABD’de seçimler olacak ve bu seçimlerin sonucunda, ABD daha da iyi yönetilemeyen ülke haline gelecek. Avro, önümüzdeki yıl değer kazanacak. Bundan sonra önemli olan ‘Ne zaman kriz olacağı’ ya da ‘Bir daha kriz olacak mı’ değil, ‘Bir sonraki krizle yüzleşecek gücümüz var mı’ sorusunun cevabıdır.

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