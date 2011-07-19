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Dünya

Gardrobu en lüks çocuk Suri Cruise

Tom Cruise ve Katie Holmes’in beş yaşındaki kızı Suri bu kez de gardrobu ile başlıklara...

19 Temmuz 2011 03:00




Fulya Canşen

fulyac@aol.com 

Tom Cruise ve Katie Holmes’in beş yaşındaki kızı Suri bu kez de gardrobu ile başlıklara taşındı. Suri’nin sahip olduğu hepsi markalı ve lüks kıyafetlerinin değerinin şimdiden 2 Miyon Euro’yu bulduğu belirtiliyor. Bu para Amerika’da ile iki lüks müstakil ev satın almak mümkün. Suri Cruise’nin elbise dolabında değeri 12300 Euro olan bir Hermes çanta, 1500 Euroluk Dolce & Gabbana bir Trench Coat bulunduğu gelen haberler arasında. „Daily Mail“ in verdiği bilgiye göre  küçük moda ikonunun Marc Jacobs, Gucci Christian Louboutin gibi markalarının tasarımlarından oluşan ayakkabı koleksiyonunun değeri 100 000 Euro’yu buluyor. Cruise ailesi kızları Suri’nin giyim zevkini kendisinin belirlediğini her fırsatta dile getiriyorlar. Hatta küçük Suri annesi Katie Holmes’e ne giyeceğine dair fikir de veriyormuş. Paris moda haftasının müdavimlerinden olan sinema oyuncusu Holmes, moda başkentinde çocuk butiklerini dolaşmayı da ihmal etmedi.  

Suri Cruise'un adeta hayal edip de elde edemediği hiçbir şey yok. Küçük kıza, ailesinin Beverly Hills'teki lüks malikanesinin arka bahçesine arkadaşlarıyla birlikte rahat oynayabilmesi için bir ağaç ev yaptırıldı. 100 bin dolara mal olan ev için Tom Cruise, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Evin içi ünlü bir iç mimar tarafından dekore edildi. Elbette ev eşyalarını Suri’nin kendisi, lüks markalardan seçti. Özel yardımcıların her dakika kontrol ettiği ağaç evde, güvenlik kameraları da bulunuyor.













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