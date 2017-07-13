"Gardiyanlar Gülmen ve Özakça’yı 'Öldün mü, yaşıyor musun' diye kontrol ediyor"

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile birlikte ihraç edildikleri karara tepki göstermek için açlık grevi eylemi yapan ve şuan tutuklu olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevi 127’ıncı gününe girerken Avukatlarından Engin Gökoğlu iki müvekkiliyle ilgili son bilgileri paylaştı. Cezaevinde gardiyanların Gülmen'e gece uykusundan uyandırararak "Öldün mü, yaşıyor musun diye kontorole geldik" dediğini aktaran Gökoğlu "Sorunun çözümü için adım atmak yerine bunu yapmaları insanlıkdışı" dedi.

“Moralleri iyi ama sağlıkları kötü”

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre Gökoğlu, “Moralleri iyi ama sağlıkları kötü. Artık yürüyemiyorlar, Nuriye görüşe tekerlekli sandalyeyle geldi, mide ve böbreklerinde sorunlar var, bacağında morarma var” dedi.

“Nuriye, kadın gardiyanların her gece hücrelerine gelerek kendisini uyandırdığını anlattı. Bunu neden yaptıklarını sorduğunda da ‘Öldün mü, yaşıyor musun diye kontrole geldik’ cevabını aldığını söyledi.”

“Semih’in hücresine de akşamları 23.00 civarında gidip dokunmadan, uzaktan bakıyorlarmış.

“Sorunun çözümü için adım atmak yerine bunu yapmaları insanlıkdışı. Herhalde sorumluluktan böylelikle kurtulacakları yönünde endişe duyuyorlar. Ama Nuriye ve Semih’in sağlıklarını düşünmüyorlar.”

Gülmen hücrede iki kadın tutuklu ile, Özakça da üç kişlik hücrede bir tutuklu ile birlikte kalıyor.

Son tahliye talepleri de “Hapishanede kalmaları uygun” diye reddedildi

Engin Gökoğlu, yaptıkları son tahliye başvurusunun da Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini söyledi:

“Mahkeme 30 Haziran’da tahliye talep dilekçemize ret kararı verdi. Bu karar da bize 11 Temmuz’da, yani dün tebliğ edildi. Mahkeme kararında, ‘hapishanede kalmalarının sağlık açısından uygun olduğu’ ifade ediliyor.

“Artık ikisi de ölüm sınırında, talepleri bir an önce kabul edilmeli. ‘İşe iade edilmeleri’ karşılanması zor bir talep değil. Dünyanın duyduğu direnişi hükümet de duymalı.”

“İkisini de kulakları dışarıda”

Avukat Gökoğlu, iki eğitimcinin de dışarıda kendilerinin taleplerinin kabul edilmesi için yapılan eylemleri yakından izlediklerini anlattı:

“Kulakları dışarıda. Biz de avukatları olarak her görüşte dışarıdaki etkinliklerden bahsediyoruz. Nuriye bugün Tavır dergisi alabilmiş, çok mutluydu.

“Herkese çok selamları var, destek olanlara selamlarını iletiyorlar, Yüksel Caddesindekilere de…”