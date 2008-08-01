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Spor

Garbajosa Toronto'dan ayrıldı

Toronto Raptors, kadrosunda bulunan İspanyol forvet Jorge Garbajosa'nın sözleşmesini feshederek, 30 yaşındaki forvet ile yollarını ayırdı..

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA Doğu Konferansı takımlarından Toronto Raptors, İspanyol forvet Jorge Garbajosa ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sene sakatlığı yüzünden yalnızca yedi maç oynama fırsatı bulan Garbajosa'nın Raptors ile bir yıl için 4,25 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

2006-2007 sezonu öncesi Toronto Raptors ile imzalayan Garbajosa, 29 yaşında adım attığı NBA'de 67 maç oynayabilmiş, mart ayı sonunda ayağını kırdığı için sezonun geri kalanında ve play-off'ta oynayamamıştı.

Garbajosa sakatlığı tam olarak düzelmemesine rağmen 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya formasını giymek isteyince Toronto Raptors ile yıldız forvet arasında bir anlaşmazlık çıkmış, İspanya Basketbol Federasyonu araya girerek Jorge Garbajosa'nın bir milyon dolarlık sigorta ücretini karşılamayı kabul etmişti.

2.06 boyundaki Garbajosa, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrası yeniden NBA'e dönmüş, 7 maç sonunda sakatlığının tam olarak geçmediği anlaşılınca ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Raptors ile yollarını ayıran Garbajosa bu yaz Pekin Olimpiyatları’nda İspanya takımındaki yerini alacak.

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