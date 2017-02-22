T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Garanti'nin yüzde 9.95'lik hissesi satıldı

"Doğuş Grubu olarak Türk ekonomisine bu önemli yabancı yatırımın girmesine vesile olmaktan onur duyuyoruz"

22 Şubat 2017 09:03

İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası’nın yüzde 9.95’ini Doğuş Grubu’ndan satın almak üzere anlaştı. Söz konusu satın alma sonucunda BBVA’in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85’e yükselecek. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ferit F. Şahenk sürdürmeye devam edecek.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada “Doğuş Grubu ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, T. Garanti Bankası A.Ş.’nin %9,95ini temsil eden 417.900.000 TL nominal değerdeki payın BBVA tarafından satın alınması konusunda mutabakata vardı. Beher pay bedelinin 7,95 TL olarak belirlendiği satın alım sonucu, toplam satış bedeli 3 milyar 322 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşecek. Satın alma işlemi gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını takiben kesinleşecek” dendi.

Bu satın almayla taraflar arasında daha önce imzalanmış olan 19 Kasım 2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi’nin de yeni anlaşmanın kapanış tarihinden itibaren sona ereceği bildirildi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, "BBVA ile 2011 yılında başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere bankacılık anlamında çok başarılı işler gerçekleştirdik. Grubumuzun ve BBVA’in uyumlu birlikteliğinin sonucu olarak gücünü her geçen gün perçinleyen Garanti Bankası, bu işlemle beraber Türk ekonomisine hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir. BBVA’in bu satın almayı yapmak istemesindeki en önemli vurgu Türkiye ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvendir. Ortaklarımız Türkiye’de önemli bir bankacılık potansiyeli görmekte ve bu potansiyeli gerçekleştirmek istemektedir. Doğuş Grubu olarak Türk ekonomisine bu önemli yabancı yatırımın girmesine vesile olmaktan onur duyuyoruz. BBVA ile ahenkli beraberliğimizi kendilerine ev sahipliği yaparak sürdüreceğiz" dedi.

Şahenk, Doğuş Grubu olarak, yarım asrı aşan süreçte tüm yatırımlarında stratejilerini Türkiye'ye değer katmak üzere şekillendirdiklerini kaydederek "Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sektörlerde ekonomimize güç ve değer katacak, istihdama katkıda bulunacak adımlarla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

İspanyolBanco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVAGaranti BankasıDoğuş GrubuFerit F Şahenk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24