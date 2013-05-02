Garanti’nin sendikasyon kredisine rekor talep

Garanti Bankası’nın, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 2012 yılında aldığı 1 milyar Euro tutarındaki sendikasyon kredisini yenilemek için gerçekleştirdiği işlem, piyasada 1,3 milyar Euro’nun üzerinde taleple karşılaştı. Garanti’nin 11. kez koordine ettiği kredinin toplam maliyeti, Libor/Euribor+100 bps olarak gerçekleşti. 20 ülkeden 47 bankanın katılım gösterdiği, 431 milyon ABD Doları ve 768 milyon Euro’luk iki dilimden oluşan kredinin imza töreni, 2 Mayıs 2013 tarihinde Londra’da yapıldı.



İmza töreninde bir açıklama yapan Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Garanti; Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen sendikasyon kredileri arasında en yüksek taleple karşılaştı. Buna rağmen muhabir bankalarıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişki yönetimi politikası çerçevesinde, sendikasyon kredisini sadece %110 yeniledi. Böylece yurtdışından borçlanma yaratma konusundaki başarılarına bir yenisini ekledi. İşlemle, Garanti Bankası’nın ve Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki yüksek güvenilirliği bir kez daha kanıtlandı. Garanti’nin güçlü uluslararası bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve potansiyel iş alanları yaratmadaki kabiliyeti, bu başarıda bir kez daha kendini gösterdi. Uluslararası banka ve yatırımcıların Türkiye’de çalışmak isteyeceği 1. banka olma vizyonumuzu ve sektördeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz.” dedi.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Garanti, yüzde 110 seviyesinde yenilenen işlemle, sendikasyon kredilerindeki uzmanlığını bir kere daha gösterdi. Türk bankaları tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen en uygun maliyetli sendikasyon kredisini temin ederek, yurtdışı borçlanma yaratma konusundaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Bu gurur verici tabloyu, büyüme odaklı stratejimize, güçlü uluslararası bankacılık ağımıza, deneyimli ekibimize ve potansiyel iş alanları yaratmadaki kabiliyetimize borçluyuz. Sektörün öncü bankası olarak, uluslararası piyasalarda tercih edilen kurum olma özelliğimizi koruyoruz."