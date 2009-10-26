Garanti'nin ortak pos uygulaması 100 bine ulaştı

Garanti Bankası'nın ortak POS uygulamasıyla 100 bin sayısını geride bıraktı.



Garanti Bankası, kullanıma sunduğu, birden fazla bankanın POS uygulamalarının tek bir POS cihazı üzerinde çalışmasını sağlayan ve farklı bankalara ait sadakat programlarının aynı anda çalıştığı ortak POS uygulamasıyla 100 bin sayısını geride bıraktı. Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, toplam 1 milyon 600 bin POS cihazının olduğu sektörde, yaklaşık 200 bin ortak POS bulunurken, ortak POS'ların yüzde 50'sini Garanti Bankası'nın desteklediği kaydedildi. Hem işyerlerinin hem bankaların operasyonel maliyetlerini düşürmenin yanı sıra POS cihazı kalabalığını ortadan kaldıran Garanti Ortak POS'larının, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, HSBC, Finansbank, Citibank ve Bank Asya'nın kart programlarını desteklediği hatırlatıldı.



Bir POS'un maliyeti 150 $



Garanti ortak POS, programa dahil bankaların kartlarını otomatik olarak tanıyarak, işlemi kartın ait olduğu banka menüsünden gerçekleştiriyor. Ortak POS uygulamasının yaygınlaşmasının, ödeme sistemlerinin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirten Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin, bazı satış noktalarında hemen her bankaya ait POS cihazının bulunduğunu, bu durumun müşterilerin gözünde kasalarda bir kalabalık, işyerleri için de operasyonel bir zorluk yarattığını söyledi. Bir POS cihazının ortalama maliyetinin 150 dolar olduğunu hatırlatan Sezgin, "İşyerlerinde her bankanın ayrı bir POS terminaline sahip olması yerine Ortak POS'a geçilmesi, aynı işyeri için ortaya çıkan maliyeti aşağıya çekecek ve bu tasarruf, ödeme sistemi ağına dahil olmayan farklı noktalar için yapılacak yeni yatırımlarda kullanılabilecek. Bu durum, pazarın daha kolay büyümesine imkân sağlarken kayıt dışı ekonomiyle savaşta çok daha büyük adımların, çok daha hızlı atılabilmesi için de son derece önemli bir fırsat yaratıyor. Şu anda 104 bin olan Ortak POS cihazı sayımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız" dedi.

