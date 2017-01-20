Garanti'nin İspanyol ortağı: Merkez Bankası'nın sorunları çözeceğini umuyoruz

Garanti'nin İspanyol ortağı BBVA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez, "Türkiye Merkez Bankası'nın sorunları çözeceğini umuyoruz" dedi.

Garanti Bankası'nda yüzde 39,9 hisseye sahip İspanyol bankacılık devi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) hisseleri son haftalarda bankaya en fazla katkıda bulunan Türkiye ve Meksika'daki para birimlerindeki gerilemenin etkisiyle düşmüştü.

Davos'ta Bloomberg News'e açıklamalarda bulunan Gonzalez, bankanın Türkiye ve Meksika'daki varlıklarını çoğunu hedge koruması altına belirtti.

BBVA Meksika'nın iyi durumda olduğunu söyleyen Gonzalez, uzun vadede Meksika için herhangi bir sorun görmediğini ifade etti.

Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan izlenimlerini böyle anlattı: