Garanti'nin hisseleri GE'den BBVA'ya geçti

T24 - Garanti Bankası ile İspanyol BBVA General Electric'in hisselerinin devri konusunda anlaştı. Banka, Doğuş Grubu ve BBVA tarafından ortak yönetilecek.

Bankacılık sektörünün yaşadığı krizden hemen önce Doğuş Grubu’ndaki iki bankayı (Osmanlı Bankası ve Körfezbank) bünyesine alması ve ardından Amerikan’ın dev şirketlerinden General Electric (GE) Capital Corporation ile yaptığı stratejik ortaklıkla başarılı bir çizgi izleyen Garanti Bankası’nın tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

2005 yılında Garanti’de stratejik ortak olan GE bu yıl şubat ayında global kriz nedeniyle finansta küçülme kararı alarak bankadaki hisselerinin satışa çıkardı.

Sürece bugün son nokta konuldu ve GE’nin yüzde 20.85 oranındaki hisselerinin yeni sahibi İspanyolların büyük bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) oldu.

Doğuş Holding, Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,29'una karşılık gelen toplam 264 milyon 188 bin 400 nominal TL değerde Garanti Bankası hissesi BBVA'YA devredildi. Satılan hisselerin toplam bedeli 2 milyar 62 milyon dolar olarak belirlendi.

Garanti Bankası'nı Doğuş Holding ve BBVA ortak yönetecek.



Piyasa değeri 5 yılda 4.5 katına çıktı

GE, 5 yıl önce Garanti Bankası’nın yüzde 25.5’ini ve kurucu hisselerin yüzde 49’unu Doğuş Holding’ten 1 milyar 806 milyon dolara almıştı.

O tarihte, bankanın piyasa değeri 6.1 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise Garanti Bankası’nın piyasa değeri 26.2 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. GE, Aralık 2007’de yüzde 4.65 hisseyi Doğuş Grubu’na 647 milyon dolara geri sattı. Doğuş Grubu’nun GE ile 2005’te yaptığı anlaşmaya göre, GE’nin satması durumunda alım opsiyonu Doğuş Grubu’na ait.



İspanyol BBVA kimdir?



- 2009 geliri: 20.6 milyar Euro

-2009 kârı: 4.2 milyar Euro

-Toplam varlıkları: 535 milyar Euro

-Çalışan sayısı: 103 bin 720

-Merkezi: İspanya Bilbao

Kuruluşu 1999 yılında BBV ile Argentaria’nın birleşmesine dayanıyor.



