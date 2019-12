Garanti'den sohbetler

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, "Günümüzün ekonomik şartları bizi her konuda analitik düşünmeye, sonuçları en ince ayrıntısına kadar değerlendirmeye zorluyor. Bu süreçte uzun vadeli çözümler her zaman farklı bakış açılarından doğuyor" dedi.



Garanti Bankası tarafından düzenlenen "59. Garanti Anadolu Sohbetleri" etkinliği kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Karadere, iş süreçlerinin her aşaması ve müşterileri ilgilendiren tüm konular için farklı bakış açıları ile fikirler geliştirmenin kurumlar için hayati önem taşıdığını söyledi.