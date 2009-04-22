Garanti Rubleyle işlem yapan ilk banka oldu

Türkiye’de, Rus Rublesi ile işlem yapmaya başlayan ilk Türk bankası olan Garanti, Rus Rublesi'yle gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlemlerine aracılık ediyor.



Yeni hizmet kapsamında firmalar, Rusya’dan rubleyle yaptıkları ihracatın bedelini Garanti Bankası aracılığıyla tahsil edebiliyor, Garanti Bankası'nda ruble döviz hesabı açtırabiliyor veya Ruble bozdurabiliyor.



Rusya ile ticari ilişkisi bulunan ihracatçı firmalar, Laleli piyasasında özel fatura kapsamında ticaret yapan şirketler ve Rusya pazarında rubleyle alışveriş yapan firmalar, işlemlerini Garanti Bankası üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası, Rusya’ya gerçekleştirilecek ticari işlemlerde de danışmanlık hizmeti sunuyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Moskova’daki iştirakimiz GarantiBank Moscow, 1995 yılından bu yana, Rusya’daki yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik etkin hizmetler sunuyor. Şimdi de Türkiye’de, Rus Rublesi üzerinden iş yapan firmaların hayatını kolaylaştıran bir yapı kurduk. Tüm teknolojik altyapımızı ve bilgi birikimimizi bu yönde seferber ettik. TPKK’da bankalara, konvertibl olmayan dövizlerle de işlem yapma imkanı getirilmesinden sonra, Rus Rublesi'yle yapılacak her türlü bankacılık işleminin Garanti üzerinden gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Garanti bu konuda da öncülüğünü sürdürüyor.” dedi.

