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'Garanti' projeler bütçede; müteahhitlere 6.2 milyar lira ödeme yapılacak!

"Dövize endeksli olduğu için, bu ödemeler önümüzdeki yıllarda bütçeye daha da büyük yükler getirecek"

30 Ekim 2017 09:29

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mega projelerin bütçeye ağır bir yük getirmeye başladığını belirtti. Erdoğdu, “Müteahhitlere 2018 yılında, 6.2 milyar lira garanti ödemesi yapılacak. Garantiler birçok bakanlık bütçesini geçti. Bu ödemeler önümüzdeki yıllarda bütçeye çok daha büyük yükler getirecek” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre ulaştırma projelerine verilen garantiler için 3.6 milyar, şehir hastanelerine verilen garantiler için ise 2.6 milyar olmak üzere 2018 yılı bütçesinde 6.2 milyar liralık ödenek ayrıldığını belirten Erdoğdu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bakanlık bütçelerini geçti

“Yap-işlet-devret modeli ile ve halkın cebinden kuruş çıkmadan yaptırıldığı söylenen projeler hizmete girdikçe ödenecek garanti rakamları katlanarak büyüyecektir. Dövize endeksli olduğu için, bu ödemeler önümüzdeki yıllarda bütçeye daha da büyük yükler getirecek. AKP'nin şehir hastaneleri, köprüler, otoyollar ve tüneller gibi rant projelerine verdiği garantilerin birinci yıl ödemesi, şimdiden bakanlık bütçeleriyle yarışır hale geldi.” Erdoğdu, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki yüklenici firmaya 2018'de yapılacak garanti ödemelerinin 29 ayrı bakanlık bütçesinden daha büyük olduğunu belirterek “Mega projelere ödenecek garanti tutarı, 5 Gümrük Bakanlığı, 5 TBMM, 4 Başbakanlık bütçesine denk” dedi.

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