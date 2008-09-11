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Ekonomi

Garanti mortgage faiz oranlarını düşürdü

Garanti Mortgage Genel Müdürü Onara, ekonomik beklentilere bağlı olarak mortgage faiz oranlarında indirime gittiklerini açıkladı

11 Eylül 2008 03:00

Garanti Bankasının tutsat (mortgage) faiz oranlarını düşürdüğü bildirildi.
Garanti Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankanın, YTL cinsinden verdiği tutsat faiz oranlarını, 3-12 ay vadede yüzde 1,16'ya, 13-24 ay vadede 1,31'e, 25-36 ay vadede 1,36'ya, 36-60 ay vadede yüzde 1,40'a, 61-120 ay vadede yüzde 1,43'e, 121-240 ay vadede 1,45'e çektiği kaydedildi.
Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarını, önümüzdeki döneme ait ekonomik beklentilere bağlı olarak düşürdüklerini belirterek, "Yaklaşık yüzde 13,5 pazar payıyla sektörün en fazla mortgage kredisi veren bankası olarak liderliği sürdüreceğiz" dedi.

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