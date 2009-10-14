Garanti 'Gelişmekte Olan Avrupa'nın birincisi

Garanti Bankası,Emerging Markets Newspaper tarafından, Gelişmekte Olan Avrupa" kapsamında en başarılı banka seçildi.



Garanti Bankası, finans alanında dünyanın en saygın haber kaynaklarından biri olarak kabul edilen ve Euromoney Institutional Investor plc'nin bir parçası olan Emerging Markets Newspaper tarafından, 2009 Yılı Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Garanti Bankası tarafından dün yapılan açıklamada, gelişmekte olan piyasalarla ilgili geniş kapsamlı haber ve analizlere yer veren yayının, "Gelişmekte Olan Avrupa" kapsamında en başarılı banka olarak Garanti'yi seçtiği kaydedildi. Garanti Bankası'nın bu ödüle layık görülen ilk Türk bankası olduğuna dikkat çekildi.

Bankacılıkta attıkları sağlam adımların, dünya çapında farkındalık yaratarak ödüllendirilmesinin, hem Garanti hem de Türk bankacılık sektörü adına son derece mutluluk verici olduğunu belirten Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, "Müşteri odaklılık, inovasyon ve kaliteye olan güçlü inancımızı içeren sürdürülebilir bankacılık anlayışımız, her zaman takdir gören bir kurum olmamızı sağlıyor. Garanti'nin Euromoney ve World Finance dergilerinden sonra Emerging Markets tarafından da ödüle layık görülmesi, uluslarasarası düzeydeki kalitemizi kanıtlıyor, Garanti olarak ne kadar değerli işler yaptığımızı gösteriyor" dedi.



Mortgage faizini indirdi



Garanti Bankası 36 ayın üzeri vadelerde uygulanan mortgage kredilerinin faiz oranlarını indirdi. Garanti'nin mortgage kredisinde 37-48 ay vadede uygulanan faiz oranı, yüzde 1'den 0,90'a indirildi. 49-60 ay vadede uygulanan faiz oranı yüzde 1,02'den yüzde 0,92'ye, 85-120 ay vadede uygulanan faiz oranı yüzde 1,14'den yüzde 1,05'e düşürüldü.



Garanti'nin yüzde 0,92 faiz oranıyla 80 bin TL tutarında 60 ay vadeli kullandırdığı kredinin masraf toplamı, sigortalar hariç 4 bin TL, kredinin aylık maliyet oranı yüzde 1,13, yıllık toplam maliyet oranı ise yüzde 13,54 olarak açıklandı.

