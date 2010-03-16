Garanti Emeklilik'ten ‘faturalara ödeme’ güvencesi

T24 - Garanti Emeklilik, kredi kartı ve kredi borcunu ödemeye yönelik işsizlik ürünü için 4.700 kişiye 14 milyon TL tutarında tazminat ödemesi yapacak.





Garanti Emeklilik’in Haziran 2008’de satışına başladığı ‘işsizlik’ ürünlerini şu ana kadar 672 bin kişi satın aldı.





Global krizin etkisiyle işsizlik ürünlerine yoğun ilgi geldiğini belirten Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, önümüzdeki günlerde ‘fatura ödeme güvencesi’ adını verdikleri yeni bir ürünü sunacaklarını söyledi. Adalı’nın verdiği bilgiye göre, işsizlik, vefat, kaza veya hastalık durumlarında işe gidemeyen kişilerin oluşacak gelir kaybında faturalarını Garanti Emeklilik ödeyecek. Milliyet gazetesi Ayfer Yıldız'ın haberi.



Faturanın 250 TL’si



Kişilerin işsiz kaldıklarında kendilerini rahat hissetmeleri için ‘işsizlik’ paketlerini satışa sunduklarını hatırlatan Adalı ‘fatura ödeme’ ürünüyle ilgili şunları söyledi:



“Kişiler, ayda 9 TL ödeyerek, istek dışı işsizlik veya geçici maluliyet risklerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, aylık fatura ödemelerinin 250 TL’sinin tarafımızdan yapılmasını teminat altına alabilirler. Hasar başına 6 defaya kadar tazminat ödemesi gerçekleştiriyoruz. Vefat veya kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında ise bu 6 aylık tazminat tutarı bir seferde 1.500 TL olarak ödeniyor.”



Erhan Adalı’nın verdiği bilgilere göre, ürünün sunduğu teminatlara hak kazanabilmek şu koşulların sağlanması gerekiyor:



“Poliçeyi satın alan kişinin işsiz kalmadan önce aynı iş yerinde 180 gün boyunca, ayrıca sigortayı yaptırdıktan sonra da 120 gün boyunca çalışmış olması gerekiyor. Bu koşullar sağlandıktan sonra 30 gün boyunca işsizlik durumu devam ederse sigortalı tazminata hak kazanıyor. Öte yandan, kişinin kendi isteğiyle istifa etmesi, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyor olması, dönemlik veya mevsimsel bir işte çalışıyor olması gibi durumlarda tazminat ödemesi yapılmıyor.”



Muhafazakâr fon kurdu



Garanti Emeklilik, 2009’da işsizlik ürünlerinden 72.4 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirirken, bu yılın ilk iki ayındaki prim üretimi 16.6 milyon lira oldu.



Garanti Emeklilik’in 5 Mart itibariyle 407 bin bireysel emeklilik müşterisi, 1.4 milyon lira da emeklilik fon tutarı bulunuyor. Şirket geçen yıl kurduğu ‘alternatif esnek fon’ ile faize duyarlı kesime de satış planlıyor. Adalı, bunun için katılım bankalarıyla görüştüklerini söyledi.



22 hobi kulübünün 10 bin üyesi var



Garanti Emeklilik’in www.hobimlemutluyum.com adlı internet sitesinin üye sayısı 10 bine ulaştı. Kulüpler kapsamında, yelken, tenis, binicilik, ahşap boyama, dalış, dans, tiyatro, takı tasarımı, şarap tadımı, dans, yoga ve pilates olmak üzere 22 hobiye yönelik üyelere yüzde 50’ye varan indirimler sağlanıyor. Kulüplerin düzenlediği etkinliklerin sayısı da 1.500’ü geçti.