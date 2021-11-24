Garanti'de gönüllü pay alım teklifi yapan BBVA'dan TL açıklaması: Değer kaybı sunulan teklifte dikkate alındı

Geçen hafta Türkiye'de Garanti Bankası hisselerinde daha önce benzeri görülmemiş bir hisse alım programı açıklayan BBVA kurdaki son harekete ilişkin olarak "Dikkate aldığımız bir şeydi" açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'nin haberine göre BBVA Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Türk Lirası'nın daha da değer kaybetmesi, Garanti Bankası hisseleri için sunulan teklifte hali hazırda dikkate alındı" dedi.

TL, BBVA'nın anlaşmayı duyurduğu 15 Kasım'dan bu yana euro karşısında yüzde 23 değer kaybetti. Teoride, BBVA için satın alım euro olarak daha ucuz hale geldi.

2,25 milyar euroya kadar ulaşabilecek bu alımın maliyetin üst sınırı TL'deki değer kaybı ile şimdiden 1,9 milyar euroya geriledi.