Garanti belgesi yerine fatura kullanılmayacak

T24 -

Ergün, 'Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik' ile 'Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin' bazı maddelerinde, günün değişen koşullarına uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi amacıyla değişiklik çalışması yaptıklarını söyledi.





Piyasada yaygın olarak, satış esnasında tüketicilere söylenen ''satılan mala ait faturanın garanti belgesi yerine geçebileceği'' şeklindeki yanlış uygulamanın ortadan kaldırılması amacıyla yeni yönetmelikte 'faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği'nin özellikle vurgulandığını ifade eden Ergün, böylelikle mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk olan garanti belgelerinin mutlaka istenilmesinin sağlanarak garanti belgesiz ürün satışının engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.





'İş günü'nün, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte açıkça tanımlanmaması nedeniyle tüketiciler ile satıcılar arasında uyuşmazlıklar yaşandığını anlatan Ergün, bu sorunun giderilebilmesi için, yönetmeliğin tanımlar maddesine 'iş günü' tanımının ilave edildiğini, böylece malın arızalanması halinde azami tamir sürelerinin nasıl hesaplanacağına açıklık getirilerek tüketicilerin süre yüzünden yaşanacak olan hak kayıplarının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.







Azami tamir süresi indirildi





Tüm ürünler için 30 iş günü olan azami tamir süresinde de değişiklik yaptıklarını anlatan Ergün, bu sürenin otomobil, motosiklet gibi kara yolu taşıtları dışında dışında diğer ürünler için 20 iş gününe düşürüldüğünü söyledi. Bakan Ergün böylece, çok kısa sürede giderilmesi mümkün olan arızaların 30 iş günü bekletilmesinden kaynaklanan suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.





Bir ürünün arızasının 15 iş gününde giderilmemesi halinde, ürün tamir edilinceye kadar muadil bir ürünün tüketiciye verilmesine yönelik sürenin de 15 iş gününden 10 iş gününe indirildiğini anlatan Ergün, böylece çok kısa sürede giderilmesi mümkün olan arızaların azami tamir sürelerinin sonuna kadar bekletilmesinden kaynaklanan suiistimallerin önleneceğini söyledi.

Bakan Ergün, ayrıca yapılan değişiklikle bundan böyle imalatçı veya ithalatçıların 'kullanılmamış mallar' için Bakanlığa garanti belgesi onaylatmak zorunda olduklarını, böylece garanti belgesine konu olan mallardan neyin kast edildiğine açıklık getirilmiş olacağını ve özellikle kullanılmış mal ithalatı sırasında garanti belgesi almak için Bakanlığa yapılan hatalı başvuruların önüne geçilmesinin amaçlandığını bildirdi.







Sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri





Bakan Ergün, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle de elektronik ortamda yapılacak satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi müracaatlarının yine 'elektronik ortamda onaylanacağının' açık olarak ifade edildiğini söyledi.

Arızaların servis istasyonuna bildirim şeklinin usul ve esaslarının yeniden belirlenerek bu konuda tüketiciler ile firmalar arasında yaşanan kargaşaya son verileceğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:





''Servis fişlerine de tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve taleplerinin yazılma zorunluluğu getirildi. Böylece ürünün hangi arıza nedeniyle servise getirildiği ve bu arızalar için nasıl bir işlem yapıldığı daha net olarak anlaşılacak ve uyuşmazlıkların çözümü kolaylaşacak.





Yaptığımız diğer değişiklikle imal veya ithal edilen mallarla ilgili yedek parça stoğunun, sadece firma merkezinde veya en az bir servis istasyonunda tam olarak bulunması, diğer servis istasyonlarında ise tüketicilerin mağdur olmayacağı miktar dikkate alınarak, ticari faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan stok miktarının yeterli olacağı hükme bağlanmış böylece, firmaların stok maliyetleri azaltılmış olacak.





İmalatçı veya ithalatçıların tüketicilere talep halinde yedek parça satışından kaçınmamaları gerektiği açık olarak ifade edilmiştir. Böylece tüketicilerin istedikleri yedek parçayı servisin dışında kendilerinin de temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır.





Yapılan bütün bu değişikliklerle, tüketicilerimiz açısından net olmayan hususlar netleştirilerek hak arama yolları kolaylaştırılmış ve mağduriyetlerin, zaman kayıplarının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Firmalar açısından ise, gereksiz veya fayda sağlamayan bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması ve net hüküm olmayan durumlarda tüketicilerimizle karşı karşıya gelmelerinin engellenmesi amaçlanmıştır.''





Bakan Ergün, söz konusu yönetmelik değişiklikliklerinin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacağını sözlerine ekledi.



