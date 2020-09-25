Garanti BBVA: Veriler, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdüğüne işaret ediyor

Garanti BBVA bankasının araştırma birimi yayınladığı notta, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artırımının piyasaları şaşırttığını belirterek, bu kararla politika faizinin ana fonlama kanalı haline geleceği öngörüsünde bulundu.

Garanti BBVA, Merkez Bankası’nın açıklamasının enflasyonist baskının hızlı ekonomik toparlanmadan kaynaklandığına teyit ettiğini belirtti. Merkez Bankası dünkü açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Ağustos ayından itibaren atılan sıkılaştırma adımlarının güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Kullandıkları "Büyük veri" modelinin, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyümüş olduğuna işaret ettiğini belirten Garanti BBVA, yıl genelinde ise yüzde 1'lik daralma (Yüzde - 1) öngördüklerini, ancak daha az bir küçülmeyle karşılaşma ihtimalinin de bulunduğunu savundu. Garanti BBVA, "Doğru kararlar ve ekonomik dengelenmeye yönelik adımlarla Türkiye yıl genelinde yüzde 0'a yakın büyüyebilir" dedi.

Ekonomi Servisi