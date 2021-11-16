Bloomberg: Garanti BBVA, politika belirsizliği nedeniyle faiz tahminlerine ara verdi

Garanti BBVA, kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, artan politika belirsizliği nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına yönelik tahminlerine ara verdi.

Kaynaklar bankanın bu kararı, Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki sürpriz faiz indirim kararı sonrasında aldığını belirtti. Garanti BBVA anketlere katılmama konusunda alınan bir şirket kararı olmadığını belirtse de banka Bloomberg’in ekim ve kasım ayındaki faiz kararı anketlerine katılmadı.

TCMB eylülden bu yana 300 baz puan faiz indirimi yaparken TL, yılbaşından bu yana yüzde 27 düşerek en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.