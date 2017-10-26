Garanti Bankası’nın dokuz aylık net dönem kârı 4.69 milyar lira

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Garanti Bansası\'nın dokuz aylık net dönem kârı 4 milyar 686 milyon lirayı, ekonomiye sağladığı toplam kredileri de 274 milyar lirayı buldu.

Türkiye Garanti Bankası\'dan yapılan açıklamaya göre bankanın;

- aktif büyüklüğü 339 milyar 679 milyon liraya,

- ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 274 milyar 88 milyon liraya yükseldi.

Garanti’nin dokuz aylık dönemindeki net kârı, 4 milyar 686 milyon lira olarak gerçekleşirken, özkaynak kârlılığı yüzde 17.4, aktif kârlılığı ise yüzde 2.0 düzeyinde gerçekleşti.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil açıklamasında, \"Garanti, aldığı tüm aksiyonlarda yarattığı etkinin bilinci, geleceği şekillendiren ve sektöre öncülük eden bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştiren Garanti, 2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladı. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapısını korurken ekonomiye desteğini kesintisiz sürdürdü\" dedi ve ekledi:

\"Türkiye’den tek şirket ve dünya genelinde 100 şirketten biri olarak, G-20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) oluşturduğu, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (TCFD) önerilerine destek vereceğimizi açıkladık.

\"Bunun yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de gerek oluşturulmasında gerekse imzalanmasında öncü olduk.

\"Yine bu dönemde EBRD ile imzaladığımız 5 yıl vadeli, 75 milyon Euro karşılığında yaklaşık 300 milyon lira tutarında finansman, Yeşil Mortgage kredilerinin yaygınlaşmasını ve çevre dostu binalarla gelecek nesillerin korunmasını amaçlıyor.

\"Müşterilerimize, çalışanlarımıza, bütün paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışıyoruz.

\"Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 3. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olduk.

\"Kurucusu olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nden Özel Danışmanlık Statüsü aldı.

\"Garanti’yi bankacılık sektöründe lider konuma taşıyan ve uluslararası platformlarda dönüşümün öncüleri olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.\"

Garanti Bankası açıklamasında, bankanın faaliyetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

- Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 3 milyar 806 milyon lira karşılık ayrıldı.

- Aktif büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre, yüzde 8.8 artarak, 339 milyar 679 milyon lira düzeyine ulaştı.

- Özkaynaklar, 2016 yılsonuna göre, yüzde 11.3 artarak, 39.8 milyar lira düzeyine ulaştı.

- 30 Eylül 2017 itibarıyla özkaynak kârlılığı yüzde 17,4 düzeyine yükseldi.

- Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek, 2016 yılsonuna göre, yüzde 6.4 artarak 274 milyar 87 milyon liraya ulaştı.

- Toplam krediler, YP krediler ve lira krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11.2, yüzde 11.7 ve yüzde 11.0 düzeyinde gerçekleşti.

- Konut kredileri pazar payı yüzde 13.2 düzeyinde ve kredi kartları dahil bireysel krediler pazar payı yüzde 14.1 düzeyinde gerçekleşti.

- Müşteri mevduatı 2016 yılsonuna göre yüzde 9.7 artarak 191 milyar 50 milyon liraya ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı yüzde 11.2 düzeyine yükseldi.

- Sermaye yeterliliği oranı yüzde 17.1 düzeyine ulaştı.

- Takipteki krediler oranı yüzde 2.82 düzeyinde gerçekleşti. (Fotoğraflı)