Garanti Bankası, Western Union ile işbirliği yapacak

Garanti Bankası ile Western Union, "dünyada bir ilk olan yeni bir işbirliğinin" duyurusu amacıyla basın toplantısı yapacak.



Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Fuat Erbil, Western Union Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik;ten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hikmet Ersek ile Western Union Ülke Direktörü Nogay Kanpolat'ın katılacağı toplantıda, işbirliğinin ayrıntılarının paylaşılacağı bildirildi.



26 Mayıs Salı günü yapılacak toplantıda, dünya havale piyasasındaki son gelişmelerin de ele alınacağı duyuruldu.

