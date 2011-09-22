-Garanti Bankası cezayı ödedi İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Garanti Bankası, Rekabet Kurulu'nun verdiği cezayı ödedi. Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun Bankaya verdiği idari para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 8 milyon 731 bin 395 TL'nin, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma hakkı saklı kalmak kaydıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne ödendiği bildirildi.