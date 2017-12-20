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Ekonomi

Garanti Bankası beş yıl vadeli yeni bir seküritizasyon kredisi aldı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan 285 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldı

20 Aralık 2017 16:51

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan 285 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldı.
Garanti Bankası 2017 yılı içinde, Ocak ayında iki farklı dilimde beş yıl vadeli toplam 152.5 milyon euro ve Ekim ayında da beş yıl vadeli 250 milyon dolar tutarında üç ayrı seküritizasyon kredisi sağladı.
Seküritizasyon kredisi ile ilgili görüş bildiren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün, “Garanti Bankası olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlenmesine ve vadesinin uzamasına katkıda bulunuyor. 2017 içinde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz işlemle birlikte sadece seküritizasyon kredileriyle bu yıl yurtdışından toplam 715 milyon dolar tutarında kaynak sağladık. Garanti’nin seküritizasyon işlemlerindeki yetkinliğini bir kez daha kanıtlayan son anlaşma, küresel piyasalardaki dalgalı seyre rağmen, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na güvenini ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi teyit etmemizi sağladı” dedi. (Fotoğraflı)

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