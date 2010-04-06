Garanti Bankası 80 yeni şube açacak

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Özen, Borsa Yatırımcıları Derneği'nin (BORYAD) aylık dergisine verdiği mülakatta, GE'nin ana ortakları arasına girdiği 2005 yılından bu yana, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla gerek GE'nin Garanti'ye, gerekse Garanti'nin GE'ye önemli katkıları olduğunu dile getirdi.



Özen, ancak, Garanti'nin yönetiminde, iş akışlarında, hacimsel büyümesinde ve karlılığında "yalnızca" GE kaynaklı köklü bir değişiklikten bahsedilemeyeceğini belirtti.



2005 yılından bu yana gösterilen üstün performansın, ana ortaklar Doğuş ve GE'nin tam desteği ile, bankanın uzun vadeli stratejilerinin profesyonel bir şekilde uygulanmasıyla sağlandığını bildiren Özen, "Garanti Bankası'nın şimdiye dek gösterdiği üstün performansını sürdürebilmesi için, GE'nin satışı sonrasında oluşacak yeni ortaklık yapısının Garanti Bankası'nı yürüdüğü büyüme yolundan çevirmeyecek ve Garanti'nin büyüme ahengini bozmayacak şekilde olması beklentimizdir. Ana ortağımız Doğuş Grubu bu konuda her zaman olduğu gibi hassas davranacaktır" ifadelerini kullandı.



Finansallar, müşteriler, çalışanlar ve iç süreçleri arasındaki ilişkiyi insan unsuruna verdikleri önem üzerine inşa etiklerini vurgulayan Özen, bu öncelikten hiçbir koşulda taviz vermeyerek ve bu önceliği sürekli olarak teknoloji ve inovasyonla destekleyerek büyümeyi planladıklarını dile getirdi.



"Kredi büyümemize hız vermeyi planlıyoruz"



Ergün Özen, şunları kaydetti:

"Bu öncelikler doğrultusunda 2010 yılında kredi büyümemize hız vermeyi planlıyoruz. Krizin en şiddetlendiği dönemlerinde bile sağduyu ile davrandık ve müşterilerimizin yanında olduk. Türkiye yeni bir büyüme sürecine girerken ekonomiye verdiğimiz desteği daha da artıracağız. Hedefimiz toplam kredilerde yüzde 20 civarında büyümek.



Risk yönetimindeki titiz yaklaşımımız sayesinde, en büyük kredi portföyüne sahip olmamıza karşın, benzer ölçekli bankalar içinde en düşük takipteki krediler oranına sahip durumdayız. Bu alandaki tavizsiz ve titiz yaklaşımımızı 2010'da da sürdüreceğiz. Kredi onay ve risk izleme sistemlerimizi sürekli yatırım yapmaya, daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi 2010;da da risklerimizi doğru tanımlayıp iyi yöneterek, sürdürülebilir bir büyüme için var gücümüzle çalışacağız."



Uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda 2010 yılını, 80'in üzerinde yeni şube açarak, toplamda 875 şube ile tamamlamayı planladıklarını bildiren Özen, bu hedefin insan kaynağına da tabii ki bir yansıması olacağını ve yeni istihdam yaratılacağını belirtti.



"Pazardaki konumumuzu güçlendireceğiz"

Özen, her ne kadar global krizin dip noktası geride bırakılmış olsa da, içinde bulunulan şartlar altında kurumlar için uzun vadeli planlar yapmanın kolay olmadığına değinerek, Garanti Bankası olarak öncelikli hedeflerinin, Türkiye'nin önde gelen finansal hizmetler sağlayıcısı olmak olduğuna işaret etti.



Gelecek dönemde de her koşulda müşterilerinin yanında yer alacaklarını ve yenilikçi ürünlerle değer yaratmaya devam edeceklerini belirten Özen, şunları ifade etti:



"Güçlü teknolojik alt yapımızı ve pazarlama yetkinliklerimizi kullanarak pazardaki konumumuzu güçlendireceğiz. Bunu yaparken önceki yıllarda olduğu gibi genişleyen şube ağımıza ek olarak şube dışı kanalları da etkin şekilde kullanacağız.



Garanti Bankası olarak bölgesel bir oyuncu olma hedefimizi de korumaktayız. 1998 yılından beri faaliyette bulunduğumuz Romanya'da 2006 yılından sonra daha geniş kapsamlı ürün ve hizmet sunumu için, bireysel ve KOBİ segmentlerine ve kart ürünlerine odaklanmaya başladık. Bu ülkedeki varlığımızı kontrollü olarak arttırma azmindeyiz."