Garanti Bankası 2 milyarlık kar yaptı

T24-



Garanti’nin aktif büyüklüğü 118 milyar 800 milyon 306 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 76 milyar 047 milyon 404 bin TL destek sağladı.



Bankanın özsermaye kârlılığı yüzde 28,4, aktif kârlılığı ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti.



Genel Müdür Ergun Özen, “Takipteki kredilerin miktarındaki düşüşün devam etmesi ve kredi kalitesinde yakaladığımız yüksek performansımız, zor zamanlarda müşterilerimizin yanında olmaktaki haklılığımızı kanıtladı. Kredi ve mevduattaki büyümemiz sürüyor.



Özellikle vadesiz mevduat alanında ulaştığımız yüzde 15,4 pazar payı, müşterilerimizin bize duyduğu güveni temsil ediyor. Konut kredilerinde piyasa lideri olmaya devam ediyoruz. Banka ve kredi kartları toplamında 15 milyona yaklaşan portföyümüzle, kredi kartı, işyeri ve alışveriş cirosunda lideriz.” dedi.



Garanti’nin performansının uluslararası otoritelerden ödüller almaya devam ettiğini vurgulayan Özen, “Garanti, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip Stevie İş Ödülleri kapsamında, üç ödül birden aldı. Uluslararası İş Ödülleri bölümünün, ‘Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı’ kategorisinde; kadın girişimciler için yürüttüğü projelerle Büyük Ödül'e, kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı'nın ‘Öğretmenin Sınırı Yok’ projesiyle ise ikincilik Ödülü'ne layık görüldü. Garantimortgage.com ise ‘Finansal Servisler’ kategorisinde, Yüksek Onur Ödülü kazandı. Ayrıca çağrı merkezi alanında dünya çapında en prestijli kuruluş olarak kabul edilen “Contact Center World”ün düzenlediği yarışmada “En İyi Çağrı Merkezi” kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.” diye konuştu.



