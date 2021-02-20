Gara şehidi Semih Özbey'in babası: Son kurtarma operasyonunda bir terslik var, nedir bu terslik bilmiyorum ama normal olmayan bir şeyler var

Rize'den dönerken, 18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Gara şehitlerinden Başçavuş Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey, 1996, 2000 ve 2013 yıllarında PKK’nın rehineleri bıraktığını hatırlattı. Gürsel Özbey, “Bizim çocuklarımız da bir şekilde geri getirilebilirdi. Bu son kurtarma operasyonunda bir terslik var. Nedir bu terslik bilmiyorum ama normal olmayan bir şeyler var" açıklamasını yaptı.

"Bizim çocuklarımız da bir şekilde geri getirilebilirdi"

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman'a konuşan baba Özbey, "Bizim çocuklarımız da bir şekilde geri getirilebilirdi. Getirilmemeleri için bir neden yok çünkü bu örgüt zaman zaman kaçırdıklarını sonradan bir biçimde geri veriyordu. Hiç aklımıza gelmedi öldürülecekleri. Hep umutla bekledik. O nedenle anlayamıyorum neden bu sonu yaşadığımızı. Bu son kurtarma operasyonunda bir terslik var. Nedir bu terslik bilmiyorum ama normal olmayan bir şeyler var…" ifadesini kullandı.

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