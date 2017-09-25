Gar katliamı davasında gizli tanık 'Pramit'in ifadeleri okundu

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Garı\'nda 10 Ekim 2015\'de DEAŞ saldırısı sonucu 102 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 36 sanığın yargılandığı davanın 5\'inci duruşması bugün başladı. Duruşmada mahkemeye gelen evraklar okunurken, gizli tanık \'Pramit\'in sanıklarla ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın iki gün sürecek olan 5\'inci duruşması bugün başladı. Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, kimlik tespitinin ardından mahkemeye gelen evrakları okudu. Bu evraklar içerisinde Gaziantep emniyetine ifade veren gizli tanık \'Pramit\'in ifadeleri dikkat çekti. İfadesinde sanıkları fotoğraflarından teşhis ettiği belirtilen gizli tanık \'Piramit\', sanıklardan Yunus Durmaz için, \"DAEŞ içerisinde \'Efe\' kod adını kullanır, Suriye\'deki DEAŞ terör örgütüne katılan emirdir. Rakka\'da faaliyet yürütür. Yunus Durmaz\'dan habersiz eylem yapılmaz. Üzerinde sürekli el yapımı bomba bağlantılı gezer. Şahıs yakalanacağını anlayacağı zaman patlayabilir. Türkiye\'de eylem sorumlusudur\" ifadelerini kullandı. Gizli tanık, sanık Erman Ekinci için, \"Kendisi El-Kaide için Afganistan\'da savaştı. Gaziantep\'te ailelere bakmakla görevliydi, DEAŞ\'ın mali işleriyle sorumluydu. Parayı oldukça çok sever\", sanık Talha Güneş için, \"Suriye\'de bir okulun içerisinde bomba yaptığını eğitim verdiğini biliyorum\", sanık Hüseyin Tunç için, \"Kod adı Abdullah. Ankara patlama olayını nakliye aracıyla gübre taşıdıklarını biliyorum\", sanık Yakup Karaoğlu için, \" Emlakçı Yakup olarak bilinir. DEAŞ\'lı derneklere finansman sağlar. Nusret Yılmaz\'a örgüt adına para verirdi\", sanık Resul Demir için ise \"Muhasebeci olarak bilirdim\" şeklinde ifade verdi.

İNSANLAR ORADA ÖLÜRKEN, ONLAR BEKLEMİŞLER

Bir müşteki avukatı, önceki celselerde katliamdan sorumluluğu olan kamu görevlileri yönünde yapılan suç duyusuna değinerek, savcılığın bu görevlilerle ilgili etkin bir soruşturma yürütmediğini söyledi. Sağlık personeli ile ilgi Sağlık Bakanlığı\'nca mahkemeye gönderilen rapora değinen Avukat Zinet Özçelik, saldırı sonrası ambulansların bilinçli olarak bölgeye gönderilmediğini iddia ederek, \"Raporlardaki ambulansların GPS kayıtlarını incelediğimizde, çok büyük bir bölümünün bir kilometre ötede beklediğini görüyoruz. Merkezden, \'öncelikle kendi can güvenliğinizi alın\' talimatı almışlar. Onlarda ilk yarım saat içinde gelmemişler. İnsanlar orada ölürken onlar beklemişler\" dedi.