GAP'tan 190 bin kişiye iş imkânı

Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker, GAP Acil Eylem Planı'nın 2012 yılında tamamlanmasının ardından bölgede 95 bin hektar alanın sulanacağını söyledi. Eker, "Hektar başına 2 kişinin istihdam edilmesi halinde bölgede 190 bin kişi iş sahibi olacak." dedi.



Yeni seçilen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin ve yönetim kurulunu ziyaret eden Bakan Eker, yeni yönetimin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oda Başkanı Eyyüp Sabri Ertekin, bölgedeki tarım ve hayvancılık sektöründe çözüm bekleyen sorunları anlatarak buna çözüm bulunmasını istedi. Sorunlarını anlatan bir dosyayı Eker'e takdim eden Ertekin, özellikle çiftçilerin karşılaştıkları enerji ve sulama sorunları konusunda beklentilerinin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını istedi.



Oda Başkanı Ertekin'in ilin sorunlarıyla ilgili kısa konuşmasının ardından söz alan Bakan Eker, sulama sorunun giderilmesi halinde özellikle Şanlıurfa'nın verimli topraklarında meyve ve sebze üretimi konusunda söz sahibi olacağını vurguladı. Tarım ve hayvancılığın bu bölgede lokomotif görevi gördüğünü anlatan Eker, kültür turizminin de ele alındığı taktirde bu lokomotifin itici gücü haline geleceğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Diyarbakır'da açıkladığı GAP Acil Eylem Planı'na değinen Eker şöyle devam etti:



"Bugün Suruç-Bozova sulama ovasının temelini atacağız. Bu çalışmamız 2012'de tamamlanmasını bekliyoruz. Bu sulama ovasının tamamlanmasıyla Suruç'ta 95 bin hektar tarım arazisinin sulanması demektir. Hektar başına 1 kişinin istihdam edilmesi 95 bin, 2 kişinin çalışması halinde 190 bin kişinin istihdam edilmesi anlamına gelir. 20 yıl sonra nihayet GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı esas şehrine gelerek bundan sonraki çalışmalarını burada yapacak. Sulamayla birlikte tarım ve hayvancılık sektörü de kendini geliştirmiş olacaktır. Bunun yanında sadece alt yapı değil 74 tedbir paketi adı altındaki sektörler de GAP Acil Eylem Planı dahilinde faaliyetlerini sürdürmüş olacak."



Konuşmaların ardından ŞUTSO Başkanı Ertekin, Bakan Eker'e odalarının ziyareti anısına gümüşten testi hediye etti.

